Министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил уверенность, что Украина никогда не будет в НАТО. Более того, по его словам, у нашей страны также будут проблемы со вступлением в Европейский Союз.

В последнем интервью он заявил, что Украина имела шанс завершить войну еще в 2022 году, однако не объяснил, что имеет в виду. Зато он выразил уверенность, что европейская "Коалиция желающих" не поможет Украине.

"Прислала ли она солдат? Нет. Конечно, нет", – заявил Калиняк по поводу Коалиции.

Также министр обороны Словакии выступил против планов ЕС по развитию общей обороны и против создания общей европейской армии.

Калиняк считает создание общей европейской армии значительным федерализирующим элементом, который якобы сейчас Европе не нужен. "Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе", – сказал он.

О ком речь

Довольно странно слышать такие заявления от министра обороны, но Роберт Калиняк в военной структуре новенький. Этот словацкий бизнесмен и юрист из обоймы премьер-министра Роберта Фицо, и не имеет ни профессионального образования, ни соответствующего опыта.

Калиняк неоднократно выступал с антиукраинскими лозунгами (между прочим, его мама болгарка довольно значительное время проживала в Одессе).

Бизнесмен подался в политику в 2000 году и его пребывание на должностях всегда сопровождалось скандалами. Так, в 2010 году, когда он был избран председателем парламентского Комитета по контролю над словацкой информационной службой, вспыхнул скандал из-за прослушивания журналистов Главным управлением военной разведки Министерства обороны.

В 2016 году Фицо повторно назначил Калиняка министром внутренних дел Словакии – и практически сразу последний столкнулся с обвинениями в торговле людьми и в мошенничестве. Именно тогда в стране начались массовые протесты против правительства Фицо. Среди требований антикоррупционных маршей была также и отставка Калиняка.

Чиновник даже попал под арест в 2022 году, но провел за решеткой всего три недели. Однако Калиняк оказался непотопляемым чиновником, и в октябре 2023 года Фицо вновь взял его в свое правительство – теперь на должность министра обороны.

Украина и НАТО

Чтобы там ни говорил Калиняк, Украина уже присоединилась к практической отработке механизмов коллективной обороны НАТО – это произошло в рамках учений LOYAL DOLOS 2025. Украинские специалисты JATEC интегрировали уроки войны против страны-агрессора России в сценарий учений, чтобы подготовить военных к ведению боевых действий в быстро меняющихся условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев уже сделал свой выбор относительно вступления в НАТО, теперь это соглашение между Америкой, Украиной, Европой и Россией. Мы отошли от изменений Конституции, что Украина не идет в Альянс, как это было в плане из 28 пунктов, найдя соответствующие аргументы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

