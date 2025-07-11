'Имеет рычаги влияния': в Госдепе объяснили, почему Рубио общается с Лавровым несмотря на эскалацию со стороны РФ

Несмотря на эскалацию воздушных ударов по Украине Соединенные Штаты продолжают общаться со страной-агрессором РФ на высшем уровне. Это – сознательная политика текущего президента США Дональда Трампа, и окружение американского лидера ее придерживается.

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Именно поэтому госсекретарь США Марко Рубио встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как пояснила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, смысл такой политики в том, что для достижения мира "нужно общаться со всеми сторонами".

"Вы должны разговаривать со всеми в любой момент, когда речь идет о тех, кто причастен к ситуации. Как сказал президент и государственный секретарь, мы будем разговаривать со всеми, потому что каждый этот шаг влияет на решение, которое вам придется принять", – отметила она.

Чиновница напомнила, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом вообще не общалась с руководством страны-агрессора последние три года, и отметила, что "это не тот способ, которым можно достичь определенного понимания, и остановить резню и страдания".

Пытаясь убедить, что способ Трампа эффективнее способа Байдена, Тэмми Брюс не привела ни одного примера, в чем бы была достигнута эффективность. Тем не менее, она отметила, что сейчас США имеет рычаги влияния на ситуацию "благодаря идеям и власти" президента США и "эффективности" государственного секретаря.

Пресс-секретарь Рубио добавила, что с украинской стороной общение на высшем уровне происходит на постоянной основе. Причем американский чиновник назвала украинцев "нашими друзьями".

Как сообщал OBOZ.UA, Рубио и Лавров встретились в Куала-Лумпуре (Малайзия) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме Украины, темами их переговоров были Иран и Сирия. В МИД РФ заявили, что во время встречи "проведена основательная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире".

После этой встречи главный дипломат США сказал, что предложения страны-агрессора нельзя назвать гарантией мира.

Это вторая встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова. Впервые они встретились в Саудовской Аравии в феврале. В мае и июне они также общались по телефону.

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