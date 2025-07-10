'Это не то, что гарантирует мир': Рубио сделал скептический комментарий после встречи с Лавровым

10 июля в Малайзии состоялась встреча американского государственного секретаря Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Они обсудили войну РФ против Украины, после чего главный дипломат США сказал, что предложения страны-агрессора нельзя назвать гарантией мира.

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В комментарии прессе Рубио заявил, что переговоры были "откровенными и важными". Sky News передает, что госсек напомнил о позиции президента Дональда Трампа: тот разочарован отсутствием "большей гибкости" с российской стороны в вопросе войны в Украине.

Вашингтону, как подчеркнул Рубио, "нужно увидеть дорожную карту" РФ, то есть видение страны-агрессора о том, как может завершиться война.

"Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы отсутствием дальнейшего прогресса", – сказал он.

На переговорах в Малайзии российский министр предложил "новый и иной подход", однако госсек не уточнил, в чем именно он заключается.

"Я бы не стал характеризовать это как гарантию мира", – прокомментировал он, додавив, что об этой концепции он сегодня же расскажет президенту Соединенных Штатов.

Как ранее писал OBOZ.UA, Рубио и Лавров встретились в Куала-Лумпуре (Малайзия) по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Кроме Украины, темами их переговоров были Иран и Сирия. В МИД РФ завили, что в ходе встречи "проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире".

Это вторая встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова. Впервые они встретились в Саудовской Аравии в феврале. В мае и июне они также общались по телефону.

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