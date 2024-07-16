Или мы – или они: Путин через Медведева заявил о 'вечной' войне против Украины. Что может остановить Россию?

Россия "несомненно" сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики еще минимум 3-4 года, поэтому союзники Украины сосредоточены на том, что им придется обеспечивать Киев в долгосрочной перспективе. Об этом было заявлено в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.

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Оценивая способность России воспринимать решение властей о переходе экономики на военные рельсы, чиновники НАТО отмечают: долгосрочные последствия будут ощутимы и значительны для российской экономики. Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Поэтому Кремль не боится заявлять о том, что готовится воевать еще много лет, чтобы достичь главной цели – полного уничтожения Украины.

Чего ждать от России в ближайшее время и повлияет ли ухудшение экономики и обнищание российского населения на уменьшение военных возможностей России – читайте в материале OBOZ.UA.

Россия останавливаться не собирается и готовится к полному захвату Украины

Российский диктатор Владимир Путин устами заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева фактически провозгласил истинную цель России – полное уничтожение Украины и ее народа при развитии событий. Конечно, эти намерения озвучивались и раньше, но все же для цивилизованного мира они прикрывались лозунгами о необходимости провести "демилитаризацию и денацификации", а также "защитить народ Донбасса от геноцида". Теперь решено даже не стесняться своих кровожадных планов.

"России необходимо готовиться к захвату всей территории Украины после того, как Москва и Киев подпишут мирный договор и завершат войну, - заявил Медведев. - Даже подписав бумаги и приняв поражение, часть радикалов в Украине после перегруппировки сил рано или поздно вернется к вдохновляемой западными врагами России власти. И тогда придет время окончательно раздавить гадину".

По его словам, в этот момент Россия должна будет "вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства", а также "уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской ", - подчеркнул Медведев.

Путин довольно часто выносит в публичное поле через своего приспешника то, что думает, но не готов пока озвучить лично. В последнее время таким "избранным" Медведев, который теперь рассказал миру то, что россияне готовятся воевать "вечно", а их главная цель - физическое уничтожение Украины, ее людей и украинства любой ценой.

Для Путина и его режима жизненно важно, чтобы война закончилась на его условиях, а потому в нынешней ситуации он просто обречен ее продолжать. Да и чего останавливаться, ведь человеческий ресурс, который к тому же молча идет на смерть, велик. Российские энергоресурсы все еще покупают в мире, фактически давая деньги на продление агрессии. Поэтому в его голове война – легитимный способ проведения своей политики и он не обратит. Путина можно только заставить остановиться.

Россияне устали от "СВО"?

Россияне все больше теряют интерес к развязанной РФ полномасштабной войне против Украины, новости о "СВО" вызывают у граждан государства-агрессорки усталость, недовольство и раздражение. Также граждане РФ боятся "затягивания поясов". Об общественных настроениях в РФ рассказали в Главном управлении разведки МО Украины.

"Информация о боевых действиях, транслируемая внутренней пропагандой, все чаще вызывает у российского населения усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения. Одной из причин таких изменений является несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением: уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий иссякают, о чем, в частности, свидетельствует рекордное в своей истории повышение налогов", – рассказали в ГУР.

Так, в России резко увеличить налоги для россиян, зарабатывающих более 2200 долларов в месяц. Это собираются сделать под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц". Ставка налога на прибыль вырастет с 20 до 25%. По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 год.

Неутешительная для Москвы динамика заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать на общественное недовольство репрессивными методами, - отметили в ГУР МО.

Деньги на войну Россия всегда найдет

Сегодня российская экономика сильно зависит от экспорта нефти, который полностью перекрыть невозможно, поскольку есть Индия, Китай и другие страны мира, которые не готовы присоединяться к эмбарго. Гипотетически, если отрезать для России рынки Глобального Юга, это могло бы повлечь за собой экономику РФ если не смерть, то очень масштабные проблемы. Но все это теоретически и понятно, что этого не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Следовательно, свергнуть агрессора, только ограничивая экспорт, не удастся. Можно констатировать, что российская экономика трансформируется, и все усилия направляет на ведение длительной войны на истощение. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал старший экономист CASE Украина, главный эксперт Экономическо-экспертной платформы Владимир Дубровский.

Эксперт считает, что сегодня фактически экспорт нефти можно сказать, в известной степени, также является оружием Путина, потому что развитые страны, прежде всего Соединенные Штаты, опасаются, что выход России с нефтяного рынка был бы очень болезненным для других стран.

По словам Владимира Дубровского, есть направление, которое может значительно ограничить нефтяные доходы России. К примеру, фиксация жесткого ценового потолка. Она как раз придумана, чтобы можно было ограничить доходы от экспорта нефти, не ограничивая объем экспорта как таковой. Если зафиксировать этот потолок, то есть сделать так, чтобы его нельзя было легко обойти, возникает ситуация, по которой сами страны и покупатели этой дешевой нефти становятся заинтересованными в том, чтобы в дальнейшем заставлять Россию продавать дешевле, потому что они на этом наживаются.

"Это наиболее перспективный способ действительно повлиять на Россию, именно из-за ограничений нефтяной ренты. Для экономики РФ в целом это утрата где-то в пределах 10% от ВВП. То есть это болезненно. Что касается бюджета, это потеря половины всех доходов федерального бюджета, которые не направлены сейчас на войну, а это уже происходящий рост налогов и который на сегодняшний день вызван необходимостью финансировать дефицит бюджета, чего у России не было очень много лет.

В условиях, когда россияне не могут заимствовать на внешних рынках, все же такой дефицит ощутим. И для того чтобы его покрыть в долгосрочном плане, им пришлось поднять налоги. Это уже шаг, так сказать, для нас и мира в правильном направлении", – отметил Владимир Дубровский.

И все же сегодня россияне могут себе позволить определенное время жить, печатая деньги и раздавая их людям, и не рискуя нарваться при этом на какую-либо экономическую катастрофу. Да, основная ставка в России сейчас выше, чем в Украине, хотя наша страна пострадала от войны гораздо больше. Это значительно ограничивает возможности для экономического развития, но они это переживут, - считает эксперт. По его мнению, надежды на то, что сугубо экономическими методами саму экономику удастся задушить, чтобы это вызвало какие-то катастрофические последствия, напрасны.

При этом, по словам Владимира Дубровского, у Запада есть реальные рычаги влияния, чтобы сделать России куда больнее в экономическом плане, но готовы ли они к этому, это большой вопрос. К тому же, западные политики боятся выигрывать эту войну, ведь считают, что это может привести к распаду России. Соответственно, там есть ядерное оружие, которое может попасть к плохим людям. Хотя он уже у очень плохих людей. То есть, Запад все еще считает, что нынешнюю Россию еще можно контролировать, но в случае провала режима Путина все может быть значительно хуже.

"Я бы сказал, что эти опасения относительно последствий поражения РФ преувеличены. А риск того, что путинский режим трансформируется в чисто фашистский, напоминающий Северную Корею, намного больше. Но пока не удалось убедить западных лидеров.

"Что касается основного вопроса - повлияет ли ухудшение экономики и обнищание российского населения на уменьшение военных возможностей России, то я бы это прокомментировал анекдотом. Когда водка подорожала, пьяница приходит домой с этим известием, а его сын спрашивает: "Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет, это вы с мамой будете меньше есть". То есть мечты о том, что проблемы в экономике и доходах бюджета заставят Россию прекратить войну из-за нехватки денег, остаются мечтами. Этого не будет. Министр финансов РФ Силуанов просто открытым текстом сказал, что военные нужды будут удовлетворены во что бы то ни стало. Поэтому россияне будут затягивать пояса, но на войну денег найдут и население это поддержит.", – констатировал Владимир Дубровский.

Кремль просто купил как олигархов, так и простых россиян

"По моему мнению, России еще долго хватит запаса прочности для ведения войны против Украины. Да, она – экономический карлик по сравнению с США, КНР или ЕС. Однако у нее все равно есть экономический и человеческий потенциал, к сожалению, гораздо больше, чем у Украины. Население РФ, в принципе, Путиным недовольно. Он просто всем надоел как старый дед, сидящий у власти 25 лет. Однако это не такое недовольство, которое заставляет людей выходить на митинги и устраивать революцию. Поэтому войну на истощение Кремль может вести еще много лет, по большому счету, не оглядываясь на ситуацию внутри страны", – таково мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

Когда говорят, что у России есть какая-то усталость, то где-то она есть, однако ее нет, к сожалению, во всем российском обществе, которое, откровенно говоря, к войне относится абсолютно индифферентно, – считает Жирнов. В этом смысле Кремль сделал все, чтобы так называемая "СВО" не коснулась большинства людей. Например, в Москве или Петербурге этой войны никто не испытывает. Да, раньше, когда в Москву-Сити прилетали беспилотники, это чувство в какой-то степени возникало. Однако сейчас все живут своей жизнью. Войну ощущают только приграничные регионы, но этого явно недостаточно, чтобы простые россияне в целом почувствовали на себе всю тяжесть этой войны и стали выражать свое недовольство.

Кроме того, по словам Сергея Жирнова, на сегодняшний день в России сложился немалый класс людей, которые выигрывают от этой войны. Миллиардеры зарабатывают, получая заказы от государства, выделяющего 10-11 триллионов рублей на эту войну. Десятки тысяч простых работников получили зарплату, в 3 раза превышающую ее довоенный уровень.

Еще один фактор, по мнению Жирнова, будет способствовать продолжению войны – бедность россиян. Людей, набираемых на войну против Украины, просто заманивают деньгами. Начинали с того, что предлагали по 200 тысяч подъемных и потом чуть ли не по 200 тысяч ежемесячно. Для людей из депрессивных регионов, где либо нет работы, либо за нее платят по 15–20 тысяч рублей в месяц, это просто невероятные цифры. Конечно, и дальше будут люди, которые заинтересованы в этом деле экономически. Потому такую войну Путин может вести годами. Когда в НАТО говорят о 3-4 годах, то это более чем реально.

Сергей Жирнов считает, что даже повышение проверенных российскими властями налогов не приведет к критическому росту недовольства в российском обществе. Ведь этот шаг пока касается только людей с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц, то есть около 2000 долларов. В то время как средняя зарплата по России – 500-600 долларов. И в этом смысле этот непопулярный шаг коснется всего 3-4% работающих.

Конечно, средний класс пострадает, но он недостаточно массивный, чтобы это недовольство вылилось в какие-то социальные потрясения и митинги. Плюс к тому, репрессивный аппарат в нынешней России достаточно развит, чтобы погасить начало стихийных протестов.

"К взрыву может привести совсем другое дело, которое, кстати, не связано с Украиной. Это вот то, что произошло в Дагестане недавно, когда радикалы атаковали местных силовиков. Это недовольство с одной стороны, мигрантами, а с другой, на религиозной почве, по моему мнению, может вспыхнуть в РФ в любой момент. Там, с одной стороны, православные организации, практически нацистские, а с другой, многочисленные исламистские сборища. Поэтому какие-то теракты, межнациональные конфликты и недовольство вполне могут спровоцировать внутреннее напряжение до таких размеров, что Кремлю будет сложно погасить ситуацию", – отметил Сергей Жирнов.