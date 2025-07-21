ИИ против баллистики: какие новейшие системы ПВО Германия может отправить на тестирование в Украину

Германия может отправить на тестирование в Украину новейшие системы противовоздушной обороны. В частности, ЗРК IRIS-T SLM. В них используется искусственный интеллект против баллистики.

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Об этом пишет Reuters. Журналисты ссылаются на украинскую платформу Brave1. Согласно заявлению группы,компании будут отправлять свою продукцию в Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока ВСУ испытают ее.

"Это дает нам понимание того, какие технологии доступны. Это дает компаниям понимание того, что на самом деле работает на передовой", – сказал агентству Reuters Артем Мороз, руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1, на конференции по вопросам обороны в Висбадене, Германия.

Он добавил, что к схеме существует значительный интерес, но не назвал ни одной компании, которая подписала соглашение о ее использовании, и отказался вдаваться в подробности относительно того, как она будет работать или какие будут связаны с этим расходы.

"У нас есть список приоритетов. Одним из главных будет противовоздушная оборона, например новые возможности противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы наведения на основе искусственного интеллекта, все решения против планирующих бомб", – подчеркнул Мороз.

Беспилотные системы на воде и наземные системы электронного профиля также являются приоритетами Украины, как и усовершенствованные системы управления огнем или наведения на основе искусственного интеллекта для повышения точности гаубиц.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что поставит оружие Украине, а европейцам останется только за него заплатить. Однако в Германии пожаловались, что Европе придется не только платить, но и поставлять оружие самостоятельно.

В июне 2025 года Украина и Германия договорились о поставках нашим Силам обороны систем противовоздушной обороны Iris-T для защиты от российских ракетных и дроновых обстрелов. Уже согласован план на ближайшие три года по поставкам Украине этой военной техники.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи его Украине. Хотя после встречи британского премьера с канцлером Германии об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

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