Украина договорилась с Германией о поставках систем ПВО Iris-T: Зеленский рассказал подробности

Украина и Германия договорились о поставках нашим Силам обороны систем противовоздушной обороны Iris-T для защиты от российских ракетных и дроновых обстрелов. Уже согласован план на ближайшие три года по поставкам Украине этой военной техники.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в четверг, 12 июня, на пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Глава государства уточнил, что это не означает, что война продлится еще три года, и добавил, что украинский народ нуждается в защите качественными системами ПВО.

"Мы благодарны о поставках систем ПВО Iris-T. Я не буду говорить обо всех деталях. Мы понимаем сейчас план поставки. Речь идет о плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", – сказал президент.

Он также поблагодарил Германию за финансовую помощь, в частности за инвестиции в оборонную отрасль нашего государства и производство дальнобойных дронов и ракет.

"Это – сильная помощь, которая в этом году в размере равна 7 миллиардов. Мы очень за это благодарны людям Германии, за то, что они так с нами, так нас поддерживают. И сегодня мы говорили о том, что помощь будет продолжаться", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что есть договоренность с Берлином о дополнительных инвестициях в производство оружия как в Украине, так и на территории Германии.

"Мы говорим о наших дальнобойных возможностях: наши дроны, украинские технологии ракет и другие дальнобойные возможности. Мы очень благодарны за то, что увеличивается финансирование соответствующих вещей", – заявил Зеленский.

Что известно о системе ПВО IRIS-T

Iris-T - немецкий зенитный ракетный комплекс, предназначенный для ПВО и ПРО. Производитель – немецкая компания Diehl Defence. Iris-T SLM имеет средний радиус действия и предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет на расстоянии до 40 км. Его разработка была завершена в 2014 году.

Варианты комплекса SLS или SLM отличаются друг от друга шасси, ракетами и дальностью перехвата воздушных целей.

Вариант ЗРК Iris-T SLS имеет малый радиус действия. Он также предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами малого радиуса, однако на расстояниях до 25 км.

Как сообщал OBOZ.UA, глава минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что немецкое правительство не планирует передавать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Возможность поставки Киеву этого вооружения Берлин сейчас не рассматривает.

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