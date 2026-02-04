'Идеология противоречит ценностям Европы': Стубб раскритиковал США

Европа и Финляндия должны признать, что Соединенные Штаты меняются, а идеология, лежащая в основе внешней политики нынешней администрации США, вступает в противоречие с европейскими ценностями. Хельсинки готовятся обновить собственную внешне и безопасностную стратегию с учетом новых глобальных реалий.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выступление президента Финляндии в парламенте страны. Заявление прозвучало на фоне напряжения в отношениях между США и европейскими союзниками по НАТО.

Александр Стубб подчеркнул, что подход Соединенных Штатов к союзникам и международной политике претерпит существенные изменения. По его словам, нынешняя администрация США все чаще действует за пределами устоявшихся международных институтов, подрывает существующий мировой порядок и обесценивает роль Европы в глобальной безопасности.

Президент Финляндии назвал США важным союзником, однако в то же время подчеркнул: идеология, определяющая внешнеполитический курс Вашингтона, больше не совпадает с ценностями Европы. Именно это заставляет европейские государства, в частности членов НАТО, пересматривать собственные стратегические подходы.

Финляндия начинает работу над обновлением доктрины внешней политики и политики безопасности, хотя конкретных сроков завершения пересмотра пока не назвал. Он отметил, что процесс только стартует и будет происходить в тесном взаимодействии с правительством.

На фоне полномасштабной войны России против Украины президент Финляндии одновременно пытается сохранять рабочие контакты с президентом США Дональдом Трампом, в частности для поддержки Украины и усиления безопасности самой Финляндии как страны, граничащей с РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европа не должна оставаться пассивным наблюдателем непредсказуемых решений администрации Соединенных Штатов во главе с американским лидером Дональдом Трампом. Вместо этого европейским странам следует сосредоточиться на укреплении собственного суверенитета, независимости и оборонного потенциала.

