'Непредсказуемость Трампа растет': Писториус призвал Европу сосредоточиться на усилении собственной обороноспособности, а не смотреть на США

Европа не должна оставаться пассивным наблюдателем непредсказуемых решений администрации Соединенных Штатов во главе с американским лидером Дональдом Трампом. Вместо этого европейским странам стоит сосредоточиться на укреплении собственного суверенитета, независимости и оборонного потенциала.

Видео дня

Об этом в интервью изданию RND заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что Европа не позволит себя запугать.

"Было бы ошибкой пялиться на Белый дом, как кролик на змею. Тогда мы потеряем фокус на том, что должны делать сами: становиться суверенными и независимыми. Это следует из собственной силы и самосознания", – сказал политик.

Безопасность Гренландии под контролем союзников

Комментируя договоренности между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Белого дома по Гренландии, Писториус заявил о росте непредсказуемости президента США. По его словам, еще месяц назад трудно было предположить, что Вашингтон может рассматривать применение военной силы в отношении острова.

Он также отметил, что новые соглашения об американских базах на Гренландии не нужны, поскольку действующей остается договоренность между США и Данией от 1951 года.

Министр напомнил, что ранее на острове находились около 10 тысяч американских военных и многочисленные объекты, тогда как сейчас их количество составляет примерно 200 человек, однако США могут в любой момент нарастить свое присутствие. Он добавил, что ответственность за безопасность в Арктике возложена на НАТО, а Германия вместе с союзниками в последние годы существенно усилила свою активность в регионе из-за угрозы со стороны России.

"Еще полтора года назад я вместе с моими коллегами из Дании, Норвегии и Канады заключил партнерство по морской безопасности в Северной Атлантике. Мы все теснее привлекаем Исландию. Таким образом мы четко даем понять, что в Арктике не позволим возникнуть геостратегическому пробелу", – отметил он.

Европа не боится внешнего давления

Глава оборонного ведомства Германии убежден, что Трамп играет на неуверенности и страхе, однако Европа не поддастся давлению и попыткам запугивания.

"Тот, кто боится, принимает неправильные решения. Поэтому мы именно не позволяем себя запугать. Мы, европейцы, шаг за шагом берем свою конвенционную оборону в собственные руки. Эту задачу ранее на протяжении десятилетий в значительной степени выполняли за нас США. Ядерный защитный зонтик США также в новой оборонной стратегии не ставится под сомнение", – заявил он.

Писториус подчеркнул, что американцы нуждаются в Европе так же, как европейцы – американцев.

"Представьте, что Европа стала бы сферой влияния России, если бы Путину удалось изгнать или заставить американцев отступить отсюда. Тогда США оказались бы между Россией и Китаем. Это точно не в интересах американцев", – сказал он.

Говоря об уровне доверия в НАТО, министр использовал нестандартную аналогию, сравнив ситуацию с кризисом в браке после двух десятилетий совместной жизни. Он отметил, что в таком случае партнеры могут либо разорвать отношения, либо, если сохраняется общая основа, пытаться решать проблемы конструктивным путем.

"Чтобы сказать четко: в общей основе в НАТО я до сих пор не сомневаюсь. И нет никаких признаков, что США хотят покинуть НАТО. Единственный, кто выиграет от этой дискуссии, – это Путин", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Писториус подчеркнул, что на данный момент нет никаких признаков того, что Россия стремится к прекращению войны против Украины. Параллельно с заявлениями о готовности к миру и дипломатии, армия страны-агрессора продолжает атаки против гражданского населения Украины и действия РФ не имеют никакого военного смысла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!