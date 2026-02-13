"Хотят выглядеть как могучий медведь, но двигаются со скоростью садовой улитки": Рютте поставил на место россиян. Видео

Россия пытается демонстрировать мощь и влияние на международной арене, однако ее реальные действия не соответствуют этим амбициям. Темпы операций страны-агрессора в российско-украинской войне похожи на движение садовой улитки.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Оценкой реальных российских возможностей он поделился во время выступления.

"Россияне хотят выглядеть как могучий медведь, но движутся со скоростью садовой улитки", – заявил он.

Ранее Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается сломать соседнюю страну, однако сделать это ему не удастся.

"Путин пытается сломать народ Украины, надеясь ослабить его решимость. Но Украина и украинский народ неоднократно показывали, что их не сломать", – подчеркнул генеральный секретарь.

В то же время он заявил, что Украина "не может самостоятельно вести эту борьбу или обеспечить мир", обращая внимание на необходимость поддержки союзников, в частности стран НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты Америки оказывают на Россию большое санкционное давление. В то же время он отметил, что аналогичные меры предпринимают и страны Европы.

Также OBOZ.UA сообщал, разговор с Марком Рютте, а также британским и немецким коллегами Джоном Гили и Борисом Писториусом провел министр обороны Михаил Федоров. Во время переговоров они согласовали приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".

