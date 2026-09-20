"Хотят войны": Фицо снова обвинил Запад в провоцировании конфликта с РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с очередным резким заявлением в адрес западных партнеров. Глава правительства обвинил отдельных политиков в попытках спровоцировать прямое военное столкновение между НАТО и Россией.

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По мнению словацкого премьера, это происходит на фоне провала прежней стратегии Запада по нанесению поражения Москве через войну в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Провал прежней стратегии и новые риски

В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Фицо заявил, что Европа как никогда близка к масштабной войне. Он подчеркнул, что всесторонняя поддержка Киева не принесла ожидаемых Западом результатов.

"Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине привел некоторых западных политиков к выводу, что если цель не может быть достигнута с помощью украинской армии, то необходимо приложить все усилия для разжигания конфликта между НАТО и Россией", – заявил премьер-министр Словакии.

Он добавил, что сторонники войны внутри НАТО пытаются превратить российско-украинскую войну в прямое противостояние альянса и РФ, из-за чего регион сталкивается со смертельной опасностью.

Позиция Братиславы

Фицо в очередной раз напомнил, что Братислава не намерена втягиваться в боевые действия. Словацкий премьер-министр предупредил, что предлог для начала масштабной войны создать легко.

По его словам, для этого могут быть использованы инциденты с вторжением беспилотников, которые могут спровоцировать активацию статьи НАТО о коллективной обороне. Фицо заверил, что Словакия, граничащая с Украиной, не станет отправлять своих солдат воевать под сфабрикованными предлогами.

Растущий раскол в Европе

Заявления Фицо звучат на фоне диаметрально противоположной риторики других европейских лидеров. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Россия лишь активизирует гибридную агрессию против Европы. В качестве примера западные политики приводят попытки атак беспилотников и гибридные операции, за которыми, по мнению европейских спецслужб, стоит Москва.

Таким образом, высказывания Фицо в очередной раз подсветили глубокий раскол внутри НАТО и ЕС относительно дальнейшей стратегии в отношении украинского конфликта.

Напомним, в Польше заявили, что Россия пытается заблокировать и уничтожить в Европе каналы поставки помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики Бюро национальной безопасности Польши.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Как писал OBOZ.UA, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлашается основать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта.

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