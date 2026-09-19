Россия становится более агрессивной: в Польше назвали главную цель Путина в Европе

Россия пытается заблокировать и уничтожить в Европе каналы поставки помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики Бюро национальной безопасности Польши.

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В ведомстве предупреждают о возможной эскалации военных действий против Украины в осенне-зимний период, а также о возрастающей угрозе на территории стран НАТО. Об этом сообщает Polskie Radio.

Диверсии против логистики и инфраструктуры

Директор Департамента надзора за Вооруженными силами Бюро национальной безопасности Польши генерал-майор Адам Жечковский заявил, что с начала сентября фиксируется активизация агрессивных действий российских спецслужб. По его словам, удары и диверсии направлены против европейских объектов, обеспечивающих логистику для Украины.

"Блокирование возможности оказания помощи Украине – это первостепенная цель действий РФ в Европе. Встретив сопротивление и не сумев отрезать Киев от финансовой поддержки, Россия перешла к попыткам разрушения инфраструктуры", – подчеркнул Жечковский.

Под прицелом спецслужб РФ находятся железные дороги, мосты и приграничные пункты пропуска.

Гибридная угроза для НАТО

Заместитель директора Департамента анализа Бюро национальной безопасности полковник Мариуш Соливодский отметил, что прямой полномасштабный военный конфликт России с НАТО в краткосрочной перспективе маловероятен. Кремль осознает, что такой шаг влечет за собой высокий риск прямого столкновения со всеми союзниками по блоку.

Вместо этого Москва выбирает сценарий гибридных агрессивных действий с использованием так называемых операций "ниже порога войны", в том числе с применением военных средств.

Кроме того, по оценке польской разведки, сохраняется умеренно высокая вероятность проведения дополнительной волны мобилизации в России после проведения выборов в Государственную думу. Дополнительный набор сил может привести к эскалации российских военных действий против Украины уже в осенне-зимний период.

Также в Варшаве заявили, что Кремль планомерно использует инструменты давления для ослабления конкретных европейских государств, уделяя особое внимание Польше.

Долгосрочная угроза для всего региона

В Бюро национальной безопасности Польши подчеркивают, что действующий российский режим неспособен к построению международных отношений на основе взаимной выгоды. Москва продолжает курс на конфронтацию и попытки восстановить имперское влияние, игнорируя нормы международного права.

Как подытожили в бюро, даже потенциальное замораживание, прекращение огня или формальное завершение войны в Украине не избавит регион от долгосрочной угрозы со стороны РФ.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Как писал OBOZ.UA, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлашается основать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта.

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