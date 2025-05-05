"Хотят получить лучшее место на Красной площади": Зеленский пристыдил "отдельных политиков", блокирующих евроинтеграцию Украины

Некоторые европейские лидеры, блокирующие вступление Украины в Европейский Союз, вероятно, такими поступками хотят получить лучшее место на Красной площади в Москве. Они делают это не для того, чтобы отстаивать интересы своих стран.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом в Праге в воскресенье, 4 мая. Он отметил, что Украина готова открыть первый кластер в переговорном процессе по вступлению в блок уже в этом году.

"Ценим поддержку Чехией нашего движения в Европейский Союз. В этом году мы готовы открыть уже первый кластер в переговорном процессе. Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс. Не ради интересов, кстати, собственной же страны, а ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади", – сказал глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна быть сильной, чтобы интересы каждого были защищены. В то же время, доминировать должны "не капризы некоторых политиков", а европейские ценности.

Вероятно, Зеленский имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана и главу словацкого правительства Роберта Фицо. Как известно, Венгрия, используя принцип единодушия решений по расширению ЕС, блокирует процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС. Фицо также неоднократно отмечал, что выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что ранее Зеленский раскритиковал позицию Орбана по вступлению Украины в Европейский Союз. Президент отметил, что действия венгерского премьера не только неправомерны, но и опасны для безопасности Евросоюза.

В ответ на заявления украинского лидера, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал Киеву "подбирать тон".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич внезапно заболели. Оба отменяют ближайшие меры; о том, состоится ли их запланированный на 9 мая визит в Москву, точной информации пока нет.

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