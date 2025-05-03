Зеленский раскритиковал позицию Орбана по отношению к Украине в ЕС: Сийярто дерзко ответил

Президент Украины Владимир Зеленский выразил резкую критику по поводу позиции премьера Венгрии Виктора Орбана относительно вступления Украины в Европейский Союз. Зеленский отметил, что действия Орбана, который пытается блокировать европейскую интеграцию Украины, не только неправомерны, но и опасны для безопасности Евросоюза.

Видео дня

В ответ на заявления украинского лидера, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал Киеву "подбирать тон". Об этом Сийярто написал в Facebook.

Сийярто указал, что Зеленский должен привыкнуть к тому, что каждый венгр имеет право высказывать свое мнение по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС, поскольку Венгрия является частью этой интеграции.

"Потому что ситуация такова: Украина хочет присоединиться к интеграции, участниками которой мы являемся, а не наоборот... Вот и тон нужно подбирать соответственно в Киеве", – написал Сийярто.

Стоит отметить, что в субботу Зеленский заявил, что большинство венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, несмотря на позицию Орбана. Он обратил внимание на опрос, проведенный оппозицией венгерского премьера, согласно которому 70% венгров поддерживают украинскую евроинтеграцию.

Также Зеленский отметил намерение Орбана заблокировать вступление Украины в блок и добавил, что действия венгерского премьера очень опасны и угрожают безопасности Евросоюза. Кроме того, он подверг критике премьера Венгрии за то, что Орбан связывает вопросы НАТО со своими собственными идеями о прекращении войны.

Напомним, Венгрия отказалась поддержать часть декларации саммита Триморья, касающуюся российского полномасштабного вторжения в Украину и пути страны к вступлению в ЕС. В частности, Будапешт отказался признать необходимость наказания виновных в преступлениях против украинского народа и осудить агрессию РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!