"Хотит достичь мира": в Белом доме заявили, что Трамп серьезно настроен на звонок с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Специальный помощник Трампа Гаррисон Филдс подчеркнул, что американский лидер серьезно относится к переговорам и стремится достичь мира.

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Об этом главный заместитель пресс-секретаря Белого дома сказал в эфире News Nation. По его словам, Трамп имеет жесткий подход к Путину, и это повлияло на политику России во время его первого президентского срока.

"Что ж, президент Путин уважает президента Трампа, потому что он понимает, с кем имеет дело. Помните, что это второе президентское время Трампа в должности президента США, когда у них были очень хорошие рабочие отношения, и как мужчины уважали друг друга. Есть причина, почему президент Путин ничего не получил, когда президент Трамп был в Белом доме впервые. Это потому, что он понимал, что с президентом Трампом за столом в Овальном кабинете он не собирался играть в те же игры, как обычно делал при президенте Буше, при президенте Обаме и президенте Байдене", – сказал Филдс.

По словам американского чиновника, именно Трамп не разрешил Путину аннексировать Крым, а также другие украинские территории. Он также оказывал Украине военную помощь, включая "Джавелины".

По словам Филдса, президент Трамп серьезный, он хочет достичь мира, и он "сможет сделать в очень короткий период".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта Трамп проведет очередной телефонный разговор с Путиным. Американский президент надеется, что убедит главу Кремля начать 30-дневное прекращение огня с Украиной.

По словам Трампа, основными темами обсуждения с российским диктатором станут территориальные вопросы и электростанции. Он подчеркнул, что стремится найти пути прекращения российско-украинской войны.

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