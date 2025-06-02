'Хотим заключить соглашение об оружии': Зеленский анонсировал визит украинской делегации в США

Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки по экономическим и оборонным соглашениям. В частности речь идет о покупке оружия.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он анонсировал визит украинской делегации в США.

По словам президента, Украина хочет предложить Соединенным Штатам два соглашения – о покупке вооружения и о свободной торговле.

"Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не буду раскрывать, в каком формате. Мы планируем, что это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что уже обсуждал с президентом США Дональдом Трампом соглашение о поставках Украине оружия.

"Да поставки оружия в Украину. Мы хотим его купить. Это соглашение, это не подарки. Это важные вещи и важные встречи будут проводиться в США. Также я жду встречи с представителями многих команд наших партнеров, с американской командой, я их жду в Киеве", – сказал президент.

Отметим, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине не утверждались. Однако уже есть одобренное соглашение на продажу оружия.

Напомним, что в начале мая Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов. Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия при президентстве Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа официально согласовала продажу вооружения Украине на сумму не менее 50 миллионов долларов. Речь идет о прямых коммерческих продажах (Direct Commercial Sales, DCS), предусматривающих экспорт не только оружия, но и связанных с ним технических данных и услуг.

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