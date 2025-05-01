Трамп одобрил продажу оружия Украине на $50 млн и частично снял задержку военной помощи - Kyiv Post
Администрация Дональда Трампа официально согласовала продажу оборонной продукции Украине на сумму не менее 50 миллионов долларов. Речь идет о прямых коммерческих продажах (Direct Commercial Sales, DCS), предусматривающих экспорт не только оружия, но и связанных с ним технических данных и услуг.
Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники. Это первое решение такого масштаба, принятое с момента возвращения Трампа в Белый дом более ста дней назад.
И оно выглядит особенно показательно на фоне предыдущей паузы в оказании военной помощи Украине. Тогда администрация приостановила все соответствующие программы для их проверки – мол, приоритетом должна стать дипломатия, а не "длительная военная поддержка".
Сообщение о лицензии на продажу на сумму 50 миллионов долларов было подано в Конгресс через Закон о контроле над экспортом вооружений. Он уполномочивает президента США контролировать импорт и экспорт оборонной продукции и услуг. Предлагаемая продажа включает экспорт оборонной продукции, включая технические данные и оборонные услуги.
В целом, с 2015 по 2023 год США разрешили постоянный экспорт оборонной продукции в Украину через систему DCS более чем на 1,6 миллиарда долларов.
"Все DCS работают тихо; о них не объявляют публично, как о Foreign Military Sales. Новость здесь заключается в том, что [продажа оружия США] продолжается, несмотря на все прогнозы, что Трамп полностью отрежет Украину", – сказал Колби Бадхвар, аналитик по безопасности исследовательской группы Tochnyi.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских террористических атак. Глава государства подчеркнул, что за 10 систем наша страна готова заплатить 15 миллиардов долларов.
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