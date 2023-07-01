'Не повторяйте ошибку Меркель': Кулеба предупредил Германию перед саммитом НАТО

В преддверии саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет уже в первых числах июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров учиться на ошибках прошлого. В частности, не допустить ошибки бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в 2008 году выступила категорически против вступления в НАТО Украины и Грузии, чтобы не досаждать президенту РФ Владимиру Путину.

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Слова украинского дипломата передает немецкое издание Bild. Нынешнее руководство в Берлине активно ведет обсуждения перспектив для вступления в Блок нашей страны, и потому не должны повторить роковую оплошность.

"Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году, когда она решительно выступила против любого продвижения к членству Украины в НАТО. Тогда оно открыло дверь для вторжения Путина в Грузию и, в конечном итоге, для незаконной аннексии Крыма", – подчеркнул Кулеба.

На ближайшем саммите 11 июля украинская власть не питает иллюзий получить приглашение в альянс, однако после достижения победы над Россией это сделать просто необходимо. По словам главы МИД, для Европы отказ принять Украину в НАТО станет буквально "самоубийством".

"Это путь к продолжительному миру. Россия не посмеет снова напасть на Украину, которая является членом НАТО. И тогда Украина разгрузит Германию и другие западные страны НАТО в защите восточного фланга: "Мы возьмем это бремя на свои плечи", – заключил Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский намерен предоставить на саммите результаты первой фазы контрнаступления. Однако цена каждого освобожденного километра украинской земли измеряется в жизнях наших военных.

"Если мне скажут, что пройдет два месяца, и умрут тысячи людей, или пройдет три месяца, и умрет меньше людей, конечно, я выбираю второе. Я бы даже сказал, что лучше четыре-пять месяцев и без потерь. Выбирая между временем и людьми, наиболее важными являются люди", – резюмировал он.

Также президент подчеркнул, что наша страна не будет идти на компромиссы, которые затрагивают наши национальные и территориальные интересы, ради вступления в альянс.