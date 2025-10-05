"Хорошая идея": Трамп признался, согласится ли на предложение Путина по договору о ядерных вооружениях

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно относится к предложению Владимира Путина продлить договор об ограничении ядерных вооружений (СНВ-III). Об этом он сказал в воскресенье журналистам перед посадкой на вертолет на территории комплекса Белого дома.

Видео дня

По словам корреспондента Укринформа, во время короткого общения с прессой Трампа спросили, поддерживает ли он идею российского лидера продлить действие договора еще на год. Политик ответил коротко, но четко: "Мне кажется, это хорошая идея".

Американо-российский подтекст

Институт изучения войны в своем отчете отметил, что инициатива Кремля может быть политическим маневром. В документе отмечается: Россия стремится создать иллюзию прагматизма, чтобы восстановить хотя бы частичный диалог с США, – даже несмотря на отсутствие каких-либо реальных шагов к завершению войны в Украине.

Аналитики предполагают, что Москва пытается использовать тему стратегической безопасности, чтобы снять с себя часть международного давления. Трамп же, со своей стороны, мог ответить дипломатично, оставляя пространство для дальнейших переговоров, не демонстрируя при этом готовности к конкретным решениям.

Что известно о договоре СНВ-III

Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года президентами США Бараком Обамой и России Дмитрием Медведевым. Документ предусматривал ограничение количества развернутых ядерных боезарядов и носителей и был рассчитан на десять лет с возможностью продления еще на пять – до февраля 2026 года.

Однако 21 февраля 2023 года Путин объявил о прекращении участия России в договоре. С тех пор Москва неоднократно возвращалась к теме возможного "обновления" СНВ-III, пытаясь продемонстрировать якобы готовность к диалогу. Эксперты считают, что эти заявления носят больше пропагандистский, чем практический характер.

Напомним, что22 сентября в ответ на требования России, на которые США должны согласиться для продления договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп "проинформирован" об этом. Американский глава впоследствии сам прокомментирует это предложение. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Дональд Трамп 30 сентября вспомнил о ядерных угрозах со стороны заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, назвав его"действительно тупым человеком". В ответ на эти угрозы американский лидер "немедленно продемонстрировал военную мощь" США. Президент США вспомнил о Медведеве в прошедшем времени. По его словам, заместитель председателя Совбеза РФ stupid – то есть "тупой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!