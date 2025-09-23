В ответ на требования России, на которые США должны согласиться для продления договора о дальнейшем сокращении стратегических вооружений, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп "проинформирован" об этом. Американский глава впоследствии сам прокомментирует это предложение.

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. В понедельник, 22 сентября, она выступила на брифинге для прессы в Вашингтоне.

"Президент [Трамп] знает об этом предложении, высказанном "президентом" Путиным, и он прокомментирует его позже", – сказала пресс-секретарь.

После этого она намекнула, что Штаты могут согласиться на российские условия. "Я думаю, это звучит достаточно хорошо, но он сам [Трамп] хочет сделать некоторые комментарии по этому поводу", – отметила представительница Белого дома без уточнения деталей.

Ливитт отказалась отвечать на другие вопросы относительно России, в частности о том, согласится ли президент США признать РФ страной-спонсором терроризма, а также поспособствовать возвращению украинских детей, похищенных оккупантами.

"Относительно этого вашего вопроса о России... У меня нет новостей, которыми можно поделиться с вами", – заявила пресс-секретарь.

Что предшествовало

22 сентября кремлевский диктатор заявил, что Москва будет придерживаться ограничений, предусмотренных договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного с США.

Путин объявил, что продлевает мораторий по СНВ-III еще на год, но пригрозил Америке выходом из соглашения, если она не будет придерживаться аналогичных ограничений и если она продолжит размещать компоненты ПРО в космосе.

СНВ-III – это двусторонний договор между Москвой и Вашингтоном о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан тогдашними президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия) и вступил в силу 5 февраля 2011-го.

Как писал OBOZ.UA, встреча президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на вторник, 23 сентября. Она состоится в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

