Ходжес призвал принять Украину в НАТО и Евросоюз и объяснил, что это даст Западу

Украина должна стать членом НАТО, а также войти в Европейский Союз. Это необходимо не только Украине, но и ее западным партнерам, поскольку включение украинского государства в состав этих двух блоков поможет предотвратить дальнейшую агрессию российского диктатора Владимира Путина уже против стран Запада.

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Такое мнение в статье для журнала Europäische Sicherheit & Technik высказал бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он подчеркнул: Запад вместе с Украиной в этот раз могут положить конец российской угрозе.

Он назвал Россию, ведущую "завоевательную войну против Украины и агрессию против всей Европы", "первой и самой опасной в краткосрочной перспективе угрозой" для европейских стран. Кроме РФ такими угрозами, по мнению Ходжеса, являются Иран, Китай и Северная Корея.

При этом украинцы с помощью Запада сумели существенно потрепать мнившую себя "сверхдержавой" Россию.

Как высказался Ходжес, "путинская война против Украины превратила российскую экономику в руины", а большая часть военнослужащих РФ "показывают себя некомпетентными и коррумпированными". И таким положением вещей Запад должен воспользоваться, чтобы положить конец российской угрозе.

"Нам имеет смысл подготовиться к развалу путинского режима – организовать себя для победы", – заявил Ходжес.

Победа, в его понимании, заключается не просто в прекращении огня на линии фронта.

"Победа означает оттеснение российских вооруженных сил к международно признанным границам Украины 1991 года. И да, это включает Крым. Победа также включает в себя возвращение десятков тысяч похищенных украинских детей, привлечение к ответственности за военные преступления России в Международном уголовном суде, использование российских средств для восстановления Украины и вступление Украины в НАТО", – подчеркнул американский генерал.

И достичь этой победы для Украины вполне реально, при условии достаточной поддержки со стороны западных партнеров.

"Если мы, глобальный Запад, особенно Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция, будем действовать сообща, я сохраняю оптимизм, что Украина действительно победит в этой войне", – констатировал Ходжес.

При этом он подчеркнул, что считает вероятность использования Россией ядерного оружия низкой.

А вот поражение Украины в оборонительной войне с Россией для Запада, по мнению Ходжеса, означает старт отсчета до начала российской агрессии уже против западных стран. Он прогнозирует: если Украина проиграет войну, риск нападения России на страны НАТО с использованием обычных средств станет гораздо выше.

Ходжес также раскритиковал политику администрации Джо Байдена: предыдущий президент, по мнению генерала, не сумел донести до американского народа простую мысль: победа Украины над агрессором Россией – в стратегических интересах США. А это, в свою очередь, !привело к непоследовательной, противоречивой политике и поддержке Украины, осуществляемой по каплям".

"Украина должна быть в состоянии атаковать цели в глубоком тылу России без ограничений, которые ей устанавливают США или другие государства. Огромная российская масса - штаб-квартиры, артиллерия, логистика - должна быть уничтожена точными ударами", – подчеркнул Ходжес.

По его мнению, 2025 год, вероятно, станет "годом промышленного соревнования", и Запад вместе с Украиной может выиграть у России это "соревнование" – с учетом многократно превыщающей российскую экономической мощи Заапада.

При этом экс-командующий войск США в Европе считает, что вне зависимости от результатов российско-украинской войны Западу нужна свежая стратегия по сдерживанию России. И Киев -, по его мнению, может стать "оплотом против четко сформулированных планов Путина по дальнейшему завоеванию Европы".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО – это "гарантии для россиян, что Украина не пойдет против них войной".

Также сообщалось, что в качестве альтернативы членству Украины в НАТО, по словам главы государства, может стать "ядерное оружие и ракеты для защиты".

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