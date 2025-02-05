НАТО – это гарантии для россиян, что Украина не пойдет против них войной, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является гарантией безопасности как для нашего государства, так и для России. Для россиян это гарантия, что Украина не пойдет против них войной.

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Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано 4 февраля. "НАТО является гарантией для россиян, что Украина не пойдет против них войной, а решит все вопросы дипломатическим путем", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что НАТО – это гарантия для всех, стабильная и дешевая.

Для Украины НАТО является гарантией того, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли придет с оккупацией против Альянса.

Также наше вступление было бы гарантией для самого НАТО, ведь тогда сотни тысяч украинских военных укрепят весь блок.

Напомним, что Зеленский также озвучил желаемую альтернативу членству Украины в НАТО. Если Соединенные Штаты не готовы поддержать Украину в ее стремлении стать членом Альянса, то следует обеспечить страну альтернативными средствами защиты, в частности ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к окончанию горячего этапа войны, ведь мы хотим мира так, как этого никто не хочет в мире. В то же время наше государство будет защищать свои интересы, подчеркнул он.

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