В повестке дня – отправка международного контингента в Украину: в Брюсселе стартовало заседание 'Коалиции желающих'

В Брюсселе в четверг, 10 апреля, стартовало заседание "Коалиции желающих", созванное Великобританией и Францией. Во встрече принимают участие министры обороны 30 стран, главной темой станут установление в Украине длительного справедливого мира и гарантии безопасности, в том числе путем размещения иностранных войск на украинской территории.

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Как сообщило Министерство обороны Великобритании, в четверг "будут продвигаться" оперативные обсуждения "планирования многонациональных сил сдерживания для поддержки Украины в обеспечении длительного мира".

"Министр обороны Великобритании Джон Гили и его французский коллега Себастьян Лекорню будут принимать в Брюсселе представителей около 30 государств, вовлеченных в планирование деятельности коалиции", – говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что во время встречи основное внимание будет уделено тому, "как лучше использовать возможности каждого государства-члена коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины".

"Мы не можем поставить мир под угрозу, забывая о войне. Поэтому нужно усилить давление на Путина и увеличить поддержку Украины – как в текущей борьбе, так и на пути к миру. Наша цель – поставить Украину в лучшую позицию для защиты своего суверенитета и сдерживания предстоящей агрессии со стороны России", – заявил Гили.

Украину на встрече представляет министр обороны Рустем Умеров.

"Сегодня – важная встреча с министрами обороны в рамках "Коалиции желающих". Это продолжение нашего диалога с партнерами после саммита лидеров на уровне президента Украины Владимира Зеленского в Париже и недавней встречи начальников штабов Украины, Франции и Великобритании в Киеве", – цитирует его Минобороны Украины.

Умеров добавил, что "Коалиция желающих" – это объединяющий страны новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе, готовые вместе работать ради устойчивого и длительного мира. Это также стратегический шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе, что станет "адекватным ответом на постоянную угрозу со стороны России".

Кроме того, в пятницу, 11 апреля, Умеров анонсировал свое участие в заседании "Рамштайна", являющегося "критически важной платформой" для поддержки ВСУ.

Одним из основных вопросов станет усиление украинской ПВО.

"Украина нуждается в достаточном количестве современных систем, таких, как Patriot. Нужно политическое решение для поставок этих систем, чтобы защитить наши города и села и жизнь наших людей прежде всего от угрозы российского баллистического вооружения. Соответствующие системы есть у партнеров", – заявил министр.

По его словам, также продолжаются обсуждения индустриального сотрудничества, открытие совместных оборонных производств, что позволит Украине укрепить свою производственную базу и обеспечить постоянную поддержку фронта.

"Украина готова к миру – справедливому и защищенному силой. Мы продолжаем работать с международными партнерами над усилением наших оборонных способностей и обеспечением наших воинов всем необходимым для победы", – резюмировал Умеров.

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