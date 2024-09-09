Хаос, раскол и дискредитация: в ЕС бесчинствует российская спецоперация против Украины и США. Среди жертв – главный союзник

Правительство США обвинило граждан России и закрыло деятельность более 30 интернет-доменов из-за спланированной кампании по влиянию на американские выборы. Для Украины в этом контексте гораздо интереснее другая составляющая – российская операция по манипулированию немецкими, французскими, итальянскими и британскими политиками, бизнесменами, журналистами и другими влиятельными лицами. В 277-страничном досье ФБР подробно описываются планы России по завоеванию "сердец и умов" европейцев. Резкое увеличение подобной деятельности отмечается после 24 февраля 2022 года. Отдельный всплеск зафиксирован накануне выборов в Европейский парламент, состоявшихся в июне этого года

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Большинство контента направлено против Украины и касалось ее лидеров, ситуации в стране, внутренней и внешней политики. Вторая по величине смысловая категория – восхваление России, а на третьем месте – антизападный контент, кампании против ЕС и США, их политиков и дезинформация о жизни в странах Запада.

О том, как Россия раскалывает Европу, используя тамошних политиков и с их помощью внедряет антиукраинские нарративы – в материале OBOZ.UA.

Чего добиваются россияне?

Цель кампании Кремля в Европе – посеять раскол, дискредитировать Штаты и взорвать поддержку Украины, "вызвать у аудитории рациональные (например, "на самом деле, зачем нам помогать Украине?") и эмоциональные ("американцы – отбросы") реакции, говорится в документах, полученных ФБР .

В рамках расследования была обнаружена сеть сайтов, связанных с РФ, которые выдавали себя за западные издания, этакие "клонированные" интернет-порталы со слегка измененными веб-адресами, которые распространяли манипуляционный контент и дезинформацию. Домены включали подделки Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi и другие.

Для создания контента используется внутреннее недовольство в странах ЕС. Чаще всего эти кампании пользовались существующими конфликтами, разжигавшимися с целью нагнетания напряженности, усиления недовольства и обострения дискуссии. Иногда для этого использовалась правдивая информация, в которую добавляется один "фейковый" элемент, а иногда факты просто извращаются, выдергиваются из контекста, или же распространяется абсолютная ложь.

Под самым большим ударом – Германия

Как отмечают в ФБР, российские специалисты по психологическим операциям определили Германию как особо уязвимую цель влияния. "Немцы более зависимы, чем французы", – говорится в одном из российских документов. Вероятно подразумевается экономическая зависимость Германии от дешевых российских энергоресурсов, позволявших экономике страны достаточно активно развиваться.

"Прежде всего, нам нужно дискредитировать США, Великобританию и НАТО", а во-вторых, убедить немцев выступить против "неэффективной политики санкций", цитирует ФБР внутреннюю российскую записку. В другом документе описывается операция под названием "Подстрекательство к международному конфликту", направленная, в частности, на Францию и Германию. Ее цель – "эскалация внутренней напряженности для продвижения интересов РФ", а также "воздействие на реальные конфликты и искусственное создание конфликтных ситуаций" с помощью фальшивых статей, агентов влияния, а также целевых постов и комментариев в социальных сетях.

В российском документе добавляется, что целью операции является "дестабилизация общественной ситуации" во Франции и Германии путем "распространения дополнительных ложных нарративов", "поддельных видео, документов и записей телефонных разговоров", "комментариев в социальных сетях", "поддельных и реальных влиятельных цитат влиятельных лиц".

Последствия операции уже ощутимы

Одно из главных направлений российской спецоперации – работа с европейскими политиками. Особенно это касается правых популистских партий, приобретающих все большую популярность среди населения Европы, в том числе при содействии Кремля. Правые уже получили поразительные результаты во Франции, Бельгии, Португалии и Нидерландах и представлены в правительствах Венгрии, Словакии, Финляндии и Италии. Также они готовятся одержать победу на национальных выборах в Австрии. Для России рост влияния этих партий – способ помешать выделению помощи Украине, а также благодатная почва для шпионажа и дестабилизации ЕС.

Основная цель Москвы в использовании таких политических сил – создать хаос в ЕС, а в идеале – развалить Евросоюз. После полномасштабного вторжения РФ к этой цели добавилась еще одна – противодействие помощи Украине. Для этого Россия подкармливает такие партии как финансово, так и с помощью СМИ на территории ЕС.

Наибольший удар по Германии не случаен, ведь в стране достаточно прокремлевских политиков, получающих все большую поддержку. Так, на региональных выборах в восточных землях Германии Саксонии и Тюрингии дружественные России партии – "Альтернатива для Германии" (AfD) и левый "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) – достигли значительных успехов. Они требуют, чтобы немецкие лидеры радикально изменили свой подход к отношениям с США, Россией и Украиной. И AfD, и BSW требуют прекратить военную поддержку Украины со стороны Германии и провести мирные переговоры на условиях российского диктатора Путина.

Связи AfD с Москвой хорошо документированы. Многие высокопоставленные деятели партии не скрывают своей лояльности к авторитарному режиму Путина. Именно "Альтернатива для Германии" 4 июля 2023 г. подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине. Как показало расследование, все это делалось по заказу Кремля и на российские деньги.

Если антиукраинская и пророссийская деятельность "Альтернативы" уже несколько лет ни у кого не вызывает удивления и в самой партии это пропагандируют почти открыто, то левый "Союз Сары Вагенкнехт" – новый игрок на этом поле.

Кроме противодействия украинской помощи и скорейшему налаживанию дружеских отношений с Россией, BSW проводит антиамериканскую политику. Партия требует от Берлина остановить объявленный в июле план США по размещению ракет дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года для защиты территории НАТО. Подобные цели четко вкладываются в круг интересов россиян. В Германии это признают, но сделать пока ничего не могут.

"BSW действует как продолжение Кремля и противоречит всем ценностям, которые наша партия традиционно отстаивает", – заявил старший парламентарий от ХДС в комитете по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер. "Это также можно рассматривать как часть гибридной стратегии РФ по формированию повестки дня в Германии".

Россияне же открыто насмехаются над тем, что оказывают влияние на определенных немецких политиков. Так, рост популярности дружественных России партий в Восточной Германии был в центре внимания российского государственного телевидения. Освещение выборов в пропагандистском политшоу "60 минут", включало сегмент, подчеркивающий последние успехи AfD и особенно BSW. Последняя, по словам пропагандистов, "была сформирована вокруг концепции мира". Послание партии, по их мнению, "нашло отклик в Восточной Германии, где существует ностальгия по социалистическому прошлому и достаточно сильное сопротивление США и НАТО".

Ведущий передачи и депутат Госдумы РФ Евгений Попов, комментируя результаты выборов, полушутя отметил: "Что здесь анализировать – Путин победил!"

Демократическим странам трудно противодействовать подобным спецоперациям

"Говорить, что это разоблачение неожиданно, нельзя. Эти процессы давно уже все видят и призывают и в Европе, и в США противодействовать. Все это проявления гибридной войны, и пока есть противостояние демократии и тоталитаризму, такие проявления будут. Вопрос в том, что противопоставить российским спецоперациям такового направления? Это достаточно сложно ограничить и еще сложнее контролировать. Потому что контролируемые средства массовой информации или политическое поле, например, в тоталитарных Китае и России удалось сделать. В Европе и в Штатах установить жесткий контроль за деятельностью СМИ и политических партий почти невозможно" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, возглавлявший Миссию Украины при НАТО, бывший заместитель министра иностранных дел Украины и экс-заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции.

По мнению дипломата, подобные вещи оказывают большое влияние на тех людей, которые подвержены влиянию. То, что сейчас происходит, например, в Германии, где население восточных территорий более склонно верить российским нарративам о войне в Украине, чем другая часть страны, ярко это подтверждает.

"Почему в Германии россияне самые активные? Потому что будучи демократической страной, она не может действовать силовыми методами без решений суда. Должны быть приняты решения соответствующих органов, а просто разогнать все это не получится. Кроме того, еще со времен оккупации Восточной Германии у российской разведки осталось много агентов, через которых проще работать. То есть получается, что все эти расследования возникают через определенный период, какая-то структура потом закрывается, но снова открывается другая, и россияне продолжают свою подрывную работу среди государств Запада", – отмечает Игорь Долгов.

По его мнению, нужно искать более действенные методы и скорее действовать. Ведь Кремль действует активно, нагло и цинично, используя любую возможность и любых политиков для достижения своих целей.

"Если говорить о том, как действует эта российская система, она же действует и "вправо, и влево", работает и с "фашистами, и с антифашистами". То есть им все равно с кем работать, главное – чтобы все эти движения вносили сумбур внутри Европейского Союза. Все средства хороши, если нужно нанести вред. И вот здесь структуры ЕС должны, наконец, реально задуматься и начинать активно создавать противоядие подобным спецоперациям, потому что потом может уже будет и поздно", – отметил Игорь Долгов.

Европа все еще плохо защищена от спецопераций России

"Что касается американского расследования и обвинения от министерства юстиции США, то это не последний шаг, чтобы выявить все преступное вмешательство РФ в политические процессы на территории стран Запада" – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по внешней политике и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По словам Александра Хары, история повторяется. В 2016 году уже была попытка россиян повлиять на результаты выборов в Штатах, но тогда действующий президент США Барак Обама не захотел принимать определенные меры. Но, похоже, на этот раз администрация Байдена решила действовать более решительно. Ведь у России есть общий план противодействия Западу, есть направления финансирования, люди, курирующие отдельно Европу, а отдельно – Соединенные Штаты. Самое главное, что есть наконец-то понимание, к чему стремятся россияне, а именно: внести раздор, подпитывая экстремистские взгляды в той или иной западной стране.

Национальные правительства должны отреагировать на собственные территории, потому что пикантность ситуации заключается в том, что задействованы определенные политики или государственные служащие европейских стран. Кроме того, выявлена связь российских "специалистов", которые названы в документе, с представителями западных элит. Например, российские нарративы затем были усилены предпринимателем Илоном Маском на своей платформе Х и другими трампистами.

"В общем с приходом Маска к управлению соцсетью ситуация ухудшилась. Во-первых, стало гораздо больше пророссийских аккаунтов и в целом пропагандистских сообщений. Маск изменил политику этой компании, позволив фактически увеличить вредную деятельность разных экстремистских движений. По моему мнению, такая политика формирует впечатление, что действительно США или Европа на грани гражданской войны. В принципе, некоторые представители западных элит служат раздору и усилению этой поляризации общества. Поэтому очень хорошо, что сейчас это обнаружили, и надеюсь, что будут и последующие обвинения. Это ведь болезнь общая, она не локальная только в США или Германии. Поэтому лечить ее нужно системно, по всем направлениям, где она себя проявляет", – отмечает Александр Хара.

По его мнению, к сожалению, до сих пор нет таких структур в Европе, которые адекватно и быстро реагировали бы на попытки влияния России на внутреннюю или на внешнюю политику европейских стран. Условно говоря, нужен штаб информационной войны, который в реальном времени оказывал бы такое влияние и затем принимал меры, чтобы приостанавливать действие российских сетей на европейскую политику. Потому что разобраться за несколько месяцев и потом кого-то винить – это правильно, но если это война, то нужно действовать именно в условиях военного времени, то есть быстро и жестко.

"ЕС должен создать оперативную структуру, которая этим занималась бы. Которая реагировала бы не просто фиксируя попытки вмешаться, а, собственно, для того, чтобы обрезать эти операции, пока они не достигли своих целей. Пока же Европа только реагирует постфактум, а потому подобные российские операции могут изменять ситуацию и вносить раздор в общество. Для Кремля одинаково интересно как привести к власти своих сторонников, так и сделать нестабильной политическую ситуацию в отдельной стране или в ЕС в целом", – констатировал Александр Хара.