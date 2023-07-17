Грузия вызвала "на ковер" посла Польши из-за похищения анализов Саакашвили: детали скандала

Грузия вызвала исполняющего обязанности посла Польши Мариуша Пьетжака на разговор в МИД после того, как польских врачей обвинили в попытке украсть анализы экс-президента страны Михеила Саакашвили. 17 июля Пьетжак встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

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Об этом сообщил официальный сайт грузинского внешнеполитического ведомства. Заявляется, что дипломаты "выразили обеспокоенность в связи с инцидентом с польским медиком". Пресс-служба утверждает, что последний "в нарушение установленного порядка" якобы пытался вынести из клиники образец, взятый у заключенного Саакашвили.

"Польскому дипломату еще раз разъяснили, что Грузия заинтересована в предоставлении общественности полной информации о состоянии здоровья Михаила Саакашвили", – заверяют представители Тбилиси.

Они также заявили, что якобы "неоднократно выражали готовность пригласить в клинику любого иностранного врача" по просьбе семьи заключенного политика.

В правительстве Грузии подчеркнули: мол, ситуация "вызывает недопонимание, озабоченность, а также ставит под сомнение весь процесс".

"Польского дипломата попросили изложить свою позицию по поводу инцидента. Мариуш Петшак отметил, что ему не сообщили о причинах поведения польского медика", – сказано в сообщении.

Напомним, что грузинские власти препятствуют адекватному лечению заключенного Саакашвили заграницей. Медицинская комиссия, созданная в Европейском Союзе, хотела обследовать состояние здоровья политика еще полгода назад, однако все это время грузинские власти не предоставляли ей доступ.

МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили и предложил дипломату вернуться в Тбилиси. В ведомстве также потребовали от грузинских властей начала переговоров по передаче Саакашвили Украине.

В Грузии вести переговоры по Саакашвили отказались и назвали требования Украины "оскорбительными".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 июля бывший лидер Грузии, экс-глава Одесской ОГА и экс-глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили выступил в онлайн-режиме в зале Тбилисского суда. Его измучанный внешний вид и сильная потеря веса поразили зрителей.

– Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это. Он заявил, что Россия, чьим заключенным фактически является Саакашвили, медленно, но уверенно убивает его.

– 14 июля украинские нардепы приняли обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием помиловать Саакашвили. Там также содержится призыв к парламентариям членов ЕС принять меры для соблюдения международных стандартов прав человека.

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