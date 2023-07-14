Депутаты Рады обратились к президенту Грузии с требованием помиловать Саакашвили

Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием помиловать третьего президента этого государства, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Также в обращении содержится призыв к парламентариям государств – членов Европейского Союза принять меры для соблюдения международных стандартов прав человека.

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За соответствующее постановление ВРУ проголосовали 285 избранников. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Совет обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств – членов ЕС относительно необходимости совершить гуманитарный акт и помиловать третьего президента Грузии (2004-2013 годов), гражданина Украины Михеила Николозовича Саакашвили", – отметил нардеп.

За проект постановления 9491, инициированный группой народных депутатов, среди которых – глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, проголосовали 285 народных избранников. Еще 47 депутатов, зарегистрировавшихся в зале, не принимали участия в голосовании. Тех, кто был против принятия обращения или воздержался во время голосования, не было.

В поддержанном депутатами постановлении они призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили допустить к удерживаемому в грузинской тюрьме Саакашвили Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца. Также депутаты просят Зурабишвили помиловать бывшего президента Грузии, учитывая его тяжелое состояние и подорванное за время тюремного заключения здоровье.

В обращении отмечается, что Украина будет отстаивать права своих граждан за границей, в частности и Саакашвили, который был заключен под стражу в Грузии.

Депутаты аргументировали свой призыв "критическим состоянием здоровья" третьего президента Грузии, а также напомнили грузинской власти о том, что она в свое время декларировала курс на демократическое развитие государства и обеспечение прав человека и, как и Украина, стремится стать полноправным членом ЕС, где права человека являются одной из основополагающих ценностей.

Однако ситуацию с Саакашвили депутаты ВРУ трактовали как нарушение Грузией части первой статьи 25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в которой отмечается, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая еду, одежду, жилье, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания его здоровья и благосостояния, что идет вразрез с задекларированным грузинскими властями евроатлантическим курсом государства.

Также депутаты призвали своих коллег из стран – членов ЕС принять резолюции с аналогичными призывами к Зурабишвили по поводу помилования Саакашвили и подтвердить важность соблюдения международных стандартов прав человека.

Напомним, ранее МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили и предложил дипломату вернуться в Тбилиси. В Министерстве также потребовали от грузинских властей начала переговоров по передаче Саакашвили Украине.

В Грузии вести переговоры по Саакашвили отказались и назвали требования Украины "оскорбительными".

Тем временем 13 июля стало известно, что польские врачи приступили к обследованию бывшего президента Грузии. Это произошло после "шести месяцев промедлений".

Медицинская комиссия была создана Европейским Союзом еще полгода назад, однако все это время грузинские власти не давали ей доступа к заключенному политику.