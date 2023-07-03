Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей: Зеленский призвал западных партнеров спасти жизнь экс-президента Грузии

3 июля экс-президет Грузии, бывший глава Одесской ОГА и бывший глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спустя долгое время появился на публике, выступив в зале Тбилисского суда. Поскольку состояние политического заключенного давно не позволяет ему покидать пределы тюремной камеры, он сделал заявление в онлайн-режиме.

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Кадры опубликовал грузинский телеканал Mtavari. На них Саакашвили напоминает скорей узника концентрационного лагеря, чем некогда эксцентричного политика, каким он многим запомнился (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы должны просить прощения перед европарламентариями, перед моей семьей, передо мной, перед государством Украина, гражданина которого довели до такого состояния, и перед всеми грузинами за то, что основателя грузинского государства поставили в такое положение", – сказал заключенный, обнажив перед участниками заседание свои ребра, обтянутые одной кожей.

На такое зрелище немедленно отреагировал украинский гарант Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия, чьим по факту заключенным является Саакашвили, медленно, но уверенно убивает его.

"Призываю наших международных партнеров – обратиться к грузинским властям, не игнорировать ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что посол Грузии в Украине был вызван "на ковер" в Министерство иностранных дел. Ему был выражен категорический протест в связи с тем, во что превратили Саакашвили условия в заключении.

"Дипломату также было предложено покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – обозначил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Саакашвили был задержан по подозрению в превышении полномочий и убийстве в период президентства в Грузии, куда прибыл в сентябре 2021 года и практически сразу помещен в тюрьму. Несколько раз он объявлял голодовку в качестве протеста за плохо отношение надзирателей и нежелание лечить обострившиеся болезни.

12 декабря прошлого года Пенитенциарная служба Грузии опубликовала кадры с политическим узником, чье здоровье настолько ухудшилось, что он вынужден передвигаться на ходунках. Уже тогда президент Зеленский отреагировал на ужасное состояние украинского гражданина Саакашвили и обратился к грузинским властям с просьбой о милосердном жесте.

"Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михеила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку", – записал обращение гарант.

Однако сама грузинская элита ничего жуткого в состоянии экс-президента не нашла. Премьер Ираклий Гарибашвили и вовсе отозвался о Саакашвили как о "хорошем актере".

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