МИД Украины выразило протест послу Грузии из-за ухудшения состояния Саакашвили и предложило дипломату вернуться в Тбилиси

В Министерство иностранных дел Украины 4 июля вызвали посла Грузии в Украине, ему выразили протест из-за ухудшения состояния удерживаемого в тюрьме в этом государстве грузинского политика Михеила Саакашвили. Он является гражданином Украины, поэтому дипломатическое ведомство нашего государства требует прекратить "совершенно неприемлемое" отношение к бывшему президенту Грузии.

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Послу Грузии в Украине рекомендовали вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с грузинскими властями по поводу перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода. Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

В МИД выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского и вызвали "на ковер" посла Грузии из-за неприемлемого отношения к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, который за время пребывания в грузинской тюрьме изменился до неузнаваемости.

"Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", – отметили в МИД.

Грузинскому послу рекомендовано вернуться в Тбилиси для "проведения консультаций" по разрешению ситуации с Саакашвили.

"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации. Украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода", – сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, против которого на родине был возбужден ряд уголовных производств, вернулся в Грузию в сентябре 2021 года, когда там продолжались выборы, в которых участвовала и его партия.

По прибытию в страну Саакашвили был арестован.

Всего, по данным Главной прокуратуры Грузии, на родине против Саакашвили ведется расследование по четырем эпизодам. В частности, он обвиняется в превышении полномочий, растрате бюджетных средств, а также в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Экс-президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы.

В то же время в тюрьме состояние здоровья Саакашвили стремительно ухудшилось. Однако грузинские власти не обеспечивают ему должного лечения, игнорируя как призывы Украины, гражданство которой имеет политик, так и стран Запада и международных организаций.

Накануне, 3 июля, бывший глава Одесской ОГА и бывший глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спустя долгое время появился на публике, выступив в зале Тбилисского суда. Поскольку состояние политика давно не позволяет ему покидать пределы тюремной камеры, он сделал заявление в онлайн-режиме – и шокировал всех, кто видел заседание, своим видом.

После этого Зеленский призвал западных партнеров спасти жизнь экс-президента Грузии, заявив, что Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей.