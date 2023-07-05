В Грузии отказались вести переговоры относительно Саакашвили и назвали требование Украины 'оскорбительными'

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны исключают любые консультации относительно бывшего президента государства Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме в Тбилиси. Экс-президент уже не первый месяц жалуется на критическое состояние здоровья, украинские власти требуют передать его в Украину.

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Заявление Кобахидзе в среду, 5 июля, процитировал грузинский "Первый канал". Политик прокомментировал решение Украины вернуть посла Грузии должен в Тбилиси для консультаций с грузинскими властями о возможности передачи Саакашвили Киеву.

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя", – сказал Кобахидзе.

Он назвал решение Киева "оскорбительным, очень печальным и досадным". Кобахидзе отметил, что посол Грузии в Украине с первого дня полномасштабного российского вторжения находится в стране и оказывает поддержку.

"Наш посол в ежедневном режиме, несмотря на то, что российские танки стояли возле Киева, оставался в украинской столице и заботился о многом, его роль в плане гуманитарной, политической поддержки была очень важной. Учитывая это, такой шаг украинской власти является оскорбительным, очень печальным и досадным. Впрочем, мы не будем это комментировать. Мы предпочитаем оставаться в режиме односторонней дружбы с украинскими властями", – заявил Кобахидзе.

Как известно, 4 июля в Министерство иностранных дел Украины вызвали посла Грузии в Украине, ему выразили протест из-за ухудшения состояния Саакашвили в тюрьме. Он является гражданином Украины, поэтому дипломатическое ведомство нашего государства требует прекратить "совершенно неприемлемое" отношение к бывшему президенту Грузии.

Дипломату рекомендовали вернуться в Тбилиси для проведения консультаций с грузинскими властями по поводу перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

3 июля экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и бывший глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили спустя долгое время появился на публике, выступив в зале Тбилисского суда онлайн. На обнародованных кадрах видно, что Саакашвили сильно похудел, он буквально истощен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на истощенный вид Саакашвили. Он заявил, что Россия, чьим по факту заключенным является Саакашвили, медленно, но уверенно убивает его.

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