Гросси отложил поездку на ЗАЭС из соображений безопасности: СМИ рассказали, когда возможен визит

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности. Визит был запланирован на среду, 15 июня, но теперь состоится, когда станет "более безопасным".

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в украинском правительстве. По словам неназванного высокопоставленного чиновника, Гросси должен был посетить ЗАЭС в среду после переговоров в Киеве во вторник, но визит отложен на "несколько часов".

В то же время росСМИ, ссылаясь на оккупационные власти региона, утверждают, что Гросси посетит атомную станцию в четверг, 16 июня.

"Он ждет, когда сможет безопасно путешествовать", – сказал чиновник.

Известно, что на Запорожской АЭС Гросси намерен проверить уровень воды в пруду-охладителе.

По данным Reuters, Гросси в Киеве заявил, что "очень обеспокоен" тем, что АЭС может коснуться контрнаступление Украины.

Глава МАГАТЭ также сказал, что не видел тяжелой военной техники на ЗАЭС, но исключать ее присутствия там нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июня Гросси прибыл в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, в планах также – визит на захваченную оккупантами ЗАЭС.

– Ранее стало известно, что гендиректор МАГАТЭ едет в Украину, чтобы среди прочего представить программу помощи для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.