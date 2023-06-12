Гендиректор МАГАТЭ Гросси едет в Украину: везет программу помощи из-за 'затопления дамбы' в Новой Каховке

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется в Украину. Он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи для ликвидации последствий подрыва оккупантами Новокаховской гидроэлектростанции.

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Об этом сам Гросси сообщил в своем Twitter. При этом произошедшее на ГЭС он назвал "катастрофическим затоплением плотины".

Также гендиректор МАГАТЭ намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию Миссии поддержки и помощи, постоянно находящейся на территории станции, усиленным составом.

Напомним, ранее МАГАТЭ заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Рафаэль Гросси тогда анонсировал визит на станцию.

По его словам, дамба Каховской ГЭС была серьезно повреждена, что привело к значительному снижению уровня Каховского водохранилища, а отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент "Энергоатома" Петр Котин также сообщил, что после подрыва Россией Каховской ГЭС ситуация на оккупированной Запорожской АЭС не стала критической. Станция охлаждается с помощью специальных прудов;

– оккупанты, со своей стороны, продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Захватчики превратили три энергоблока ЗАЭС в логистическую и военную базу.

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