Градус кризиса на границе будет расти, потому что это выгодно Путину, – Княжицкий

Эскалация на польско-украинской границе может состояться в ближайшее время, а добрососедские отношения между украинцами и поляками могут оказаться под большой угрозой, – прогнозирует народный депутат и сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Польшей Николай Княжицкий. Протесты на границе выгодны России, и ее главная цель – полностью заблокировать пункты пропуска. Об этом он сказал в своем блоге "Княжицкий. Политика".

По словам Княжицкого, Владимир Путин использует пророссийскую партию "Конфедерация", чтобы подогревать конфликт и чтобы ссора между украинцами и поляками продолжалась дальше. По мнению политика, главная цель России – полностью заблокировать границу, что означает заблокировать поставки оружия из хаба в польском городе Жешув .

Княжицкий считает, что польские политики не осознают, что Польша может быть следующей целью России:

"Если будет напряженность на украинско-польской границе, если Украина, не дай Бог, проиграет в этой войне, то Польша будет следующей. Стране нанесут удар не только с территории Украины, но и с беларуской границы, с границы с Калининградской областью. Польша фактически превратится в Авдеевку, к которой с разных сторон подходят русские войска. К сожалению, польские политики этого не понимают", – говорит нардеп. По его мнению, объяснить всю опасность этого блокирования странам НАТО должно украинское руководство.

Княжицкий убежден, что требования польских фермеров в отношении Украины несправедливы.

"Уже сейчас 80% поляков поддерживают требования фермеров, даже не понимая сути этих требований. Польские политики говорят, что украинские олигархи так или иначе поставляют зерно в Польшу. Но это неправда. В Польше эмбарго на украинское зерно", – возмущается политик.

"Да даже если польские фермеры чем-то недовольны. Они могут протестовать на улицах Варшавы или Гданьска. Они могут демонстрировать свое недовольство так, как это делают многие другие европейские фермеры. Но они перекрывают границы", – говорит депутат.