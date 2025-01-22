Говорили о совместных вызовах: Зеленский провел встречу с президентом Израиля. Видео

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Главы государств обсудили важные вопросы украинско-израильского сотрудничества.

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Особое внимание было уделено вызовам, с которыми сталкиваются и Украины, и Израиль. Об этом украинский президент сообщил в своем Telegram-канале.

Во время встречи с Герцогом президент Украины поприветствовал возвращение людей из плена палестинской организации ХАМАС. Также глава государства отметил, что в ходе переговоров обсудил с президентом Израиля пути достижения справедливого мира для Украины и сотрудничество стран в сфере безопасности.

"Встретились с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить важные вопросы украинско-израильского сотрудничества. Украина рада, что люди, которые были в плену, возвращаются домой. Совместные вызовы, взаимодействие прежде всего в сфере безопасности и пути достижения справедливого мира для Украины были среди основных наших тем", – сообщил Зеленский.

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