'Если Трамп будет видеть Украину в НАТО, все будут за': Зеленский объяснил, от чего зависит возможность членства в Альянсе

Членство Украины в Североатлантическом альянсе зависит от США. На позицию Вашингтона будут ориентироваться другие страны – члены НАТО.

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Вопрос нашего будущего вступления в военный блок прокомментировал президент Владимир Зеленский. 21 января он посетил Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), после чего встретился с представителями международного медиасовета.

"Если [Дональд] Трамп будет видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в Альянсе", – считает Зеленский.

Сейчас против нашего присоединения Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия, добавил он.

Напомним, что в Давосе Зеленский встретился с руководителями ряда стран, среди которых лидеры Германии, Швейцарии, Албании, Вьетнама и Финляндии. Они говорили о двустороннем сотрудничестве, поддержке нашего государства и пути к миру.

В ходе форума украинский президент выступил со специальным обращением. Он призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию страны, но вступление в НАТО остается более приоритетным направлением, чем членство в Европейском Союзе

– По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.

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