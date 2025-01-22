Зеленский обсудил с Мерцом приближение справедливого мира для Украины и глобальные вызовы. Видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Фридрихом Мерцом – лидером оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге. Он считается основным конкурентом канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах.

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Разговор состоялся в Давосе (Швейцария). Глава немецкого "Христианско-демократического союза" и украинский президент обменялись взглядами по важнейшим международным вопросам и глобальным вызовам. Об этом сообщается на сайте ОП.

Отдельно они поговорили о необходимых усилиях и шагах для справедливого и длительного мира.

Руководитель страны поблагодарил ФРГ, все немецкое общество за неизменную поддержку нашего государства и людей.

"Мы обсудили, как дальше приближать справедливый мир для Украины, а также глобальные вызовы и ситуацию на фронте", – рассказал президент.

Он проинформировал Мерца о ситуации на поле боя, в частности, на Покровском направлении. Для Украины критически важно одобрение Германией дополнительного пакета оборонной поддержки на 3 млрд евро, добавил Зеленский.

Кроме того, политики обсудили попытки вмешательства России во внутренние дела европейских стран и противодействие российской пропаганде.

Как писал OBOZ.UA:

– В Der Spiegel ранее заявили, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделения нового пакета военной помощи Украине. Однако канцлер Олаф Шольц якобы блокирует принятие решения.

– В правительстве Германии после этого опровергли информацию СМИ о блокировке помощи почти на 3 млрд евро. Писториус отметил, что для выделения средств нужно "политическое решение".

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