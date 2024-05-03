Говорили о ситуации на фронте и саммите мира: Зеленский провел встречу с главой МИД Британии. Видео

Президент Владимир Зеленский на днях провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, обсуждая ситуацию на фронте и международную поддержку Украины. Он поблагодарил партнера за новую оборонную поддержку на полмиллиарда фунтов стерлингов (около $3,75 млрд).

Речь идет о крупнейшем британском пакете военной помощи, о котором объявили на прошлой неделе. Детали встречи рассказали в Офисе президента.

Отмечается, что украинский лидер проинформировал представителя Британии о ситуации на фронте и указал на важность того, чтобы анонсированное Лондоном вооружение поступило как можно скорее. Он добавил, что прежде всего защитникам необходима бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.

"Предоставление этого пакета, вместе с важным решением США о помощи, имеет большое значение для нас в этот ключевой момент", – подчеркнул президент.

Отдельное внимание на переговорах стороны посвятили подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в ближайшее время.

Среди них саммит G7 в Италии, инаугурационный Саммит мира в Швейцарии (пройдет 15-16 июня при участии более 80 стран), саммит НАТО в США, а также четвертый саммит Европейского политического сообщества в Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Британии Дэвид Кемерон дал понять, что Лондон не против, чтобы Украина била британским оружием по территории России. По его словам, защищая свою страну, Киев имеет право использовать предоставленное вооружение по своему усмотрению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!