Зеленский назвал даты первого Саммита мира и его ключевую задачу

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии. К участию в нем приглашены и ожидаются главы стран и правительств с разных континентов.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Организация "Глобального саммита мира" должна стать кульминацией работы над "формулой мира Зеленского".

"Согласно нашим договоренностям с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, первый Саммит мира состоится 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии", – сообщил президент.

По словам главы государства, этот саммит станет форумом для обсуждения путей достижения всестороннего, справедливого и продолжительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Все государства, приглашенные на саммит, подтвердили свою приверженность этим принципам.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире.

Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наша общая глобальная обязанность – защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", – добавил президент.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров о поиске путей окончания войны. По его словам, нет смысла говорить со страной-агрессором, которая не разделяет наши взгляды на мир.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и в целом отсрочку проведения мероприятия.

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