Говорил о необходимости усиления поддержки Украины и Киева: Владимир Кличко провел ряд встреч на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото

Глеб Иванов
Новости политики
2 минуты
402
Украинский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. С ее участниками он общался о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом в субботу, 14 февраля, на своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он поделился фотографиями брата.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз о критической необходимости усиления поддержки и помощи Украине и Киеву говорил мой брат Владимир. В частности, с министром обороны Германии Борисом Писториусом, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, немецкими политиками и представителями крупного бизнеса", – написал политик.

Кроме этого, Владимир Кличко был на Freedom Night – закрытом мероприятии на полях Мюнхенской конференции.

"На нем для неформального общения собрались главы государств и правительств, министры, дипломаты и руководители крупнейших компаний", – уточнил городской голова столицы.

Среди гостей, в частности, были генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европарламента Роберта Мецола, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, премьер Баварии Маркус Зёдер, министры федерального правительства Германии.

"Одной из главных тем обсуждений были перспективы завершения войны в Украине, помощь нашему государству, единство Европы в вопросах гарантий безопасности для Украины и ее будущего восстановления", – написал мэр.

Владимир Кличко в Мюнхене
Как писал OBOZ.UA, впервые за много лет мэр Киева Виталий Кличко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он остался работать в столице из-за текущей ситуации, хотя и имел запланированные встречи и участие в дискуссиях.

