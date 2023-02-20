Байден под звуки воздушной тревоги в Киеве почтил память погибших защитников Украины. Видео

В сети появилось видео, на котором президент Джо Байден чтит память павших защитников Украины. Он сделал это у Стены памяти.

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В это время в столице была объявлена воздушная тревога. На фоне сообщений о возможном приезде Байдена, Россия подняла в небо авиацию.

На видео видно, как возле Михайловского златоверхого собора в окружении военных и охранников Байден направляется к Стене памяти, чтобы почтить украинских Героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. В этот момент в украинской столице воет противовоздушная сирена из-за угрозы российского ракетного удара, впрочем, это, похоже, американского президента не очень беспокоит.

Впоследствии в сети также появилось фото, не оставившее сомнений: американский президент таки прибыл в Украину. На фото он зафиксирован у Михайловского златоверхого собора вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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