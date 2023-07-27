'Государство отдохнет от таких лиц': Зеленский отреагировал на лишение Аристова мандата нардепа

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на лишение мандата нардепа из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова. Верховная Рада Украины прекратила его депутатские полномочия 27 июля из-за того, что накануне народного избранника заметили на отдыхе в элитной гостинице на Мальдивах.

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Глава государства заявил, что государство отдохнет от таких лиц. Об этом он заявил во время своего традиционного обращения 27 июля (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо", – заявил гарант.

Зеленский добавил, что каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата следует проверять до секунды.

"Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", – сказал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и являющийся заместителем председателя комитета, засветился на Мальдивах. В 5-звездочном отеле он решил отдохнуть в середине июля, где его и заметили журналисты.

Между тем 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.