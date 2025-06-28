Главой Украинского института национальной памяти назначили Александра Алферова: что о нем известно

Украинский институт национальной памяти по назначению Кабинета министров возглавил Александр Алферов. Это украинский историк, теле- и радиоведущий, который после полномасштабного вторжения присоединился к рядам Сил обороны и был демобилизован в мае этого года (как многодетный отец).

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины 27 июня сообщило об этом назначении. Должность главы УИНП была вакантной несколько месяцев.

Предыдущего главу института Антона Дробовича Кабмин уволил 13 декабря (в связи с окончанием его срока на должности).

Александру Алферову 41 год. Он является профессиональным историком, автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С 2008 года работает радиоведущим "Украинского радио. Культура"; также работал на телеканале "UA: Культура".

С 2010-го является научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины.

С зимы 2014-го по июнь 2015 года – руководитель пресс-службы полка "Азов".

С 2022 по 2025 год был начальником группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения в отделении психподдержки 3-й отдельной штурмовой бригады. Имеет звание майора запаса.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 июня 2025 года Офис генерального прокурора Украины официально возглавил Руслан Кравченко. Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.

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