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Зеленский официально назначил нового генпрокурора Украины. Документ

Дарья Дурова
Новости политики
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Зеленский официально назначил нового генпрокурора Украины. Документ

21 июня 2025 года Офис генерального прокурора Украины официально возглавил Руслан Кравченко. Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.

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Текст документа опубликован на сайте ОП. "Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", – говорится в президентском указе №416/2025.

Зеленский официально назначил нового генпрокурора Украины. Документ

Напомним: Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Кравченко на должность нового генерального прокурора в понедельник, 16 июня.

Уже на следующий день парламентарии рассмотрели это предложение и провели голосование.

273 нардепов отдали голоса за, пять – против, 23 воздержались и 20 не голосовали. Кандидатура Кравченко собрала достаточное количество поддержки.

Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет, но он может быть уволен досрочно в случае, если ВР Украины выразит ему недоверие. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

Что известно о Руслане Кравченко

Кравченко Руслан Андреевич покинул пост главы Государственной налоговой службы (который занимал с 2024 года), чтобы стать новым генпрокурором.

Он является профессиональным юристом и кадровым прокурором. С 2015 по 2017 год работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, где был одним из тех, кто рассматривал дело беглого президента Виктора Януковича.

С 2020 по 2021-й Кравченко работал начальником управления в уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса в ОГПУ.

С 2021 по 2023 год возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

После этого он примерно полтора года был главой Киевской областной военной администрации, но в в декабре 2024-го перешел на должность руководителя Государственной налоговой службы.

Зеленский официально назначил нового генпрокурора Украины. Документ

Как ранее писал OBOZ.UA, должность генпрокурора была вакантной почти год после увольнения Андрея Костина (тот ушел во время скандала с пенсиями по инвалидности, которые массово оформляли себе прокуроры). Все это время большинство функций руководителя ведомства выполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

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