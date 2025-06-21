Зеленский официально назначил нового генпрокурора Украины. Документ

21 июня 2025 года Офис генерального прокурора Украины официально возглавил Руслан Кравченко. Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.

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Текст документа опубликован на сайте ОП. "Назначить Кравченко Руслана Андреевича генеральным прокурором", – говорится в президентском указе №416/2025.

Напомним: Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Кравченко на должность нового генерального прокурора в понедельник, 16 июня.

Уже на следующий день парламентарии рассмотрели это предложение и провели голосование.

273 нардепов отдали голоса за, пять – против, 23 воздержались и 20 не голосовали. Кандидатура Кравченко собрала достаточное количество поддержки.

Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет, но он может быть уволен досрочно в случае, если ВР Украины выразит ему недоверие. Одно и то же лицо не может занимать эту должность два срока подряд.

Что известно о Руслане Кравченко

Кравченко Руслан Андреевич покинул пост главы Государственной налоговой службы (который занимал с 2024 года), чтобы стать новым генпрокурором.

Он является профессиональным юристом и кадровым прокурором. С 2015 по 2017 год работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, где был одним из тех, кто рассматривал дело беглого президента Виктора Януковича.

С 2020 по 2021-й Кравченко работал начальником управления в уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса в ОГПУ.

С 2021 по 2023 год возглавлял Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области.

После этого он примерно полтора года был главой Киевской областной военной администрации, но в в декабре 2024-го перешел на должность руководителя Государственной налоговой службы.

Как ранее писал OBOZ.UA, должность генпрокурора была вакантной почти год после увольнения Андрея Костина (тот ушел во время скандала с пенсиями по инвалидности, которые массово оформляли себе прокуроры). Все это время большинство функций руководителя ведомства выполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

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