Российская олимпийская чемпионка, наказанная за допинг, идет в депутаты от "Единой России"

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 в спортивной ходьбе Ольга Каниськина баллотируется в депутаты Государственного собрания Мордовии от "Единой России". В 2015 году РУСАДА дисквалифицировало спортсменку на три года и два месяца за нарушения антидопинговых правил, а позднее CAS аннулировал ее результаты за период с августа 2009 года по октябрь 2012 года.

Видео дня

41-летняя Каниськина включена в список кандидатов "Единой России" по Ковалкинской региональной группе. Соответствующее решение об утверждении республиканского списка было принято Избирательной комиссией Мордовии 24 июля 2026 года.

Каниськина завоевала олимпийское "золото" в ходьбе на 20 км на Играх в Пекине в 2008 году. В январе 2015 года РУСАДА дисквалифицировало ее на три года и два месяца, начиная с 15 октября 2012 года. Основанием стали аномальные показатели биологического паспорта крови.

В 2016 году CAS аннулировал результаты Каниськиной с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года. В результате спортсменка лишилась серебра Олимпиады-2012 в Лондоне, а также ряда других наград, завоеванных в этот период.

Сейчас Каниськина возглавляет СШОР по легкой атлетике в Саранске. В начале сентября также появились публикации о продолжении работы в саранской школе Виктора Чегина, ее бывшего тренера, который был пожизненно отстранен от деятельности в легкой атлетике за нарушения антидопинговых правил.

Новость о выдвижении Каниськиной вызвала активное обсуждение среди российских болельщиков. Один из пользователей написал: "Партию можно было не называть". Другой прокомментировал: "От кого же баллотироваться допингистке, как не от "Единой России"".

В комментариях также вспоминали Чегина. "Как там Виктор Чегин поживает? Он не баллотируется?" - написал один из пользователей. Другой добавил: "Хотелось бы уточнить, в каком округе Чегин баллотируется?"

Часть комментаторов после этой новости похоронила перспективы российской легкой атлетики. "Похоже нашу ЛА не скоро вернут на международную арену", – написал один из участников обсуждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!