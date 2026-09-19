Скандал с Патронатной службой и позиция "какая разница": что известно о бывшей Kyivstoner Лилии Багировой, которая взяла интервью у Юлии Мендель

Украинская блогер Лилия Багирова привлекла к себе внимание публики после того, как записала интервью с бывшим пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. Их беседа была насыщена множеством резонансных заявлений, а сама личность этой интернет-активистки также вызывает немало споров.

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Багирова в свое время отличалась громкими заявлениями в защиту русского языка, более того, оказалась вовлеченной в скандал с представительницами Патронатной службы "Ангелы Тройки" (ранее "Ангелы Азова"). Подробнее о том, что известно о блогере, читайте в материале OBOZ.UA.

Чем занимается Багирова

Лилия Багирова развивает личный бренд в социальных сетях, в частности, в Instagram и YouTube. Кроме того, она основала агентство цифрового маркетинга Bagirova Creative House и образовательный проект "Академия Героев", где владельцев бизнеса "учат достигать целей".

Ранее блогер также преподавала интернет-маркетинг и стратегию в международном образовательном холдинге IT STEP Academy.

Отношения с Kyivstoner

Долгое время Лилия Багирова была известна публике через призму личной жизни. В 2019 году стало известно, что она обручилась с рэпером Альбертом Васильевым, более известным под псевдонимом Kyivstoner.

Пользователи сети следили за их романом и ждали, когда они сыграют свадьбу, но в итоге этого так и не произошло. Осенью 2020 года Багирова объявила о разрыве с Kyivstoner, заверив, что они расстались без громких скандалов.

Позиция по языковому вопросу

Причиной неоднократной критики в адрес предпринимательницы становилась ее позиция по языковому вопросу. Так, например, в 2020 году Лилия Багирова заявляла, что до 2014-го русский якобы "не был языком агрессора", а украинцы должны научиться отличать врагов от "простого народа".

"Люди не совсем умеют проводить разграничение между агрессором и простым народом. Есть Россия, а есть власть России. Граждане России не виноваты в том, что там такая власть. И относиться к ним как к агрессорам – к людям, которые сидят в своих квартирах, ведут блоги или выступают на сцене – я не вижу в этом связи", – говорила блогер.

Тогда Багирова также отметила, что считает украинский язык красивым, однако не переходит на него из-за ограниченного словарного запаса. Кроме того, большая часть аудитории блогерши общалась на русском, поэтому она не видела смысла что-то менять.

Довольно неоднозначной позиция Лилии Багировой по этой теме осталась и после начала большой войны. В 2022 году у предпринимательницы поинтересовались, почему она продолжает вести блог на двух языках, на что та в грубой форме ответила: "Чтобы все привыкли, что я могу так, как хочу, как удобно, и не до*бывались".

Багирова признала, что язык действительно является "оружием" нашего народа, но в то же время призвала людей не навязывать другим свои убеждения. Она выступила за плавный переход на украинский язык, но при этом не увидела ничего плохого в общении на русском.

"Считаю, что в основном мы должны говорить на украинском, чтобы пополнять словарный запас и со временем перейти на комфортный уровень общения на украинском языке внутри страны и за ее пределами, между украинцами. Но я бы не оддавала столько чести, чтобы посвящать русский язык этим (сами знаете кому, не могу высказываться, потому что цензура в инста) и быть нездорово категоричными. Да, ассоциации есть, но полностью отрезать язык, на котором мы раньше общались большую часть жизни, – странно", – писала блогер.

Скандал с "Ангелами Тройки"

В 2023 году представителей Патронатной службы "Ангелы Тройки" (тогда "Ангелы Азова") пригласили принять участие в форуме предпринимателей Young Business Club, чтобы они рассказали о своей деятельности и обменялись опытом с бизнесменами. Однако, как сообщила основательница организации Елена Толкачева, примерно через 30 минут пребывания на мероприятии ее с коллегами попросили "спрятаться где-нибудь в углу", ведьприсутствующих мужчин напугала военная форма "ангелов". Позже их якобы вообще вывели из помещения, где проходил форум.

Тогда основатель Business Club Андрей Остапчук принес извинения представителям Патронатной службы, а Лилия Багирова, которая часто выступает в качестве спикера на мероприятии, также не упустила возможности высказать свое мнение. Блогер прямо указала, что подобное проявление пренебрежения к "ангелам" было недопустимым, но в то же время заявила: их никто не выгонял из помещения, более того, Толкачева якобы преувеличила ситуацию и "набросилась" на молодую девушку, которая попросила ее спрятаться.

Позже Лилия Багирова решила пожаловаться, что некоторые военные вообще хотели подготовить серию "заказных материалов", чтобы очернить ее. Никаких доказательств этому громкому заявлению она не предоставила.

Современная деятельность

Лилия Багирова не стесняется тащить в украинское информационное пространство "хороших россиян". Три месяца назад, например, она опубликовала интервью с бизнесменом Евгением Чичваркиным, который откровенно критиковал нанесение украинскими военными ударов по складам маркетплейса Wildberries.

Несомненно, влияние на часть отечественной аудитории оказал и ее разговор с Юлией Мендель. Как подчеркнула Оксана Мороз, они сознательно записали интервью на украинском языке, чтобы популяризировать нарратив "какая разница" и призыв к прекращению войны "любой ценой".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что русскоязычные блогеры Кабриолетта и Андрей Мараховский возмутили львовян и поклялись больше не приезжать в город из-за "негостеприимства".

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