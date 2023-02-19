Главнокомандующий силами НАТО в Европе поддержал передачу Украине F-16 и дальнобойных ракет – СМИ

Предоставление Украине передового западного вооружения позволит ей победить в войне с РФ. Речь идет об оснащении Сил обороны американскими истребителями F-16, современными беспилотниками и ракетами большой дальности.

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Такое убеждение выразил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи. Как передает Politico, мнением по поводу военной помощи Киеву он поделился во время закрытого брифинга с более чем десятью сенаторами и членами Палаты представителей американского Конгресса, которая прошла 17 февраля.

Отмечается, что на мероприятии у Каволи поинтересовались, помогут ли "боевые соколы" F-16 выиграть Украине полномасштабную войну с Россией, которая продолжается почти год. Военный чиновник ответил коротко и утвердительно: "Да".

В то же время он добавил, что украинским Силам обороны также нужны ракеты большего радиуса действия. По его словам, такое вооружение поможет защитникам наносить удары по позициям оккупантов с большего расстояния, а еще уничтожать вражеские штабы и тыловые линии снабжения, разрушать в целом российскую военную машину на временно захваченных территориях.

Журналисты Politico акцентировали внимание на том, что такой ответ генерала США идет дальше предыдущих публичных комментариев большинства высокопоставленных американских чиновников. Ведь последние заявляли только, что не исключают передачу Украине истребителей в будущем, однако подчеркивали, что они дают приоритет обеспечению Украины противовоздушной обороной.

На Мюнхенской конференции по безопасности главнокомандующий силами НАТО в Европе сообщил, что Штаты вместе с союзниками должны предоставить Киеву наиболее современное оружие, которое у них есть, учитывая передовые самолеты, дроны и ракеты с радиусом действия более чем 100 километров.

"Это оружие сделало бы лучшую работу по усилению способностей Украины дать отпор московским войскам", – указал Каволи.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые самолеты для Украины пока не актуальны. По его словам, сначала нужно передать Киеву то вооружение, которое партнеры уже пообещали.

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