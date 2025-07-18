Глава штаба обороны Британии Радакин приехал в Украину и встретился с Сырским: названы ключевые темы переговоров. Фото

В Украину с официальным визитом прибыл начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин. На встрече с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским он обсудил ситуацию на фронте.

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Об этом украинский генерал сообщил 18 июля. Он рассказал детали встречи британским военачальником.

"В который раз с большим удовольствием встречал в Киеве начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина – большого друга Украины", – отметил Сырский.

По его словам, представители ВСУ провели содержательные переговоры с британской делегацией. На повестке дня были оперативная обстановка на фронте, а также критические потребности Сил обороны Украины.

Сырский еще раз поблагодарил адмирала, а также правительство и народ Соединенного Королевства за последовательную политическую поддержку Украины и мощную военную помощь украинской армии.

"Уверен, что каждый визит в Украину адмирала Тони Радакина подтверждает действенность украинско-британского военного сотрудничества и стратегического партнерства. Победим вместе! Слава Украине!" – добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что командующий ВС Великобритании Энтони Радакин помог Украине уничтожить российские военные корабли. Он отложил свой уход с должности начальника штаба обороны на год, чтобы продолжить давать советы Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Британии Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия в США для передачи его Украине. Хотя после встречи политика с немецким канцлером об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

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