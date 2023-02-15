Израиль поддерживает народ Украины во время войны, – президент Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль продолжит использовать ресурсы для помощи Украине в войне с Россией. Об этом он сказал в приветственном слове участникам Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum), который стартовал 15 февраля.

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Ицхак Герцог рассказал, что общался с Владимиром Зеленским и выразил свою поддержку народу Украины и руководству государства.

"Израиль поддерживает весь народ Украины в это время опасности и войны", - подчеркнул он.

Он вспомнил, как посещал Киев накануне полномасштабного вторжения России в Украину, а все, что произошло позже, "трудно понять, не говоря уже о том, чтобы описать словами". "Жизнь перевернулась с ног на голову", – описал президент Израиля.

Герцог сказал, что его жена Михаль имеет сейчас "особую связь с украинским народом". Она, в частности, приобщилась к помощи людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством.

Напомним , участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве и собрал более 500 участников со всего мира. Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин.

KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet.

Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.