Глава МИД Британии Купер прибыла в Киев: анонсирован новый пакет помощи Украине

В Украину 12 сентября приехала новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Она объявила, что Лондон выделяет для Киева более 164 миллионов евро на гуманитарную помощь населению в прифронтовых районах и ремонт электросетей.

Видео дня

На вокзале политика встретили глава МИД Андрей Сибига и руководитель ОП Андрей Ермак. "Я сказал Иветт, что мы высоко ценим ее личную преданность и непоколебимую поддержку Британии", – отметил в X (Twitter) руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что переговоры будут касаться "всего спектра двусторонних и международных вопросов нашей повестки дня, включая мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и расширение оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией".

Купер заверила в непоколебимой поддержке и рассказала о выделении новой помощи

"Я решила посетить Украину в первые дни в должности министра иностранных дел, поскольку безопасность Украины имеет решающее значение для безопасности Британии", – процитировала Купер пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Лондон выделит 142 миллионов фунтов стерлингов (более 164 миллионов евро), чтобы поддержать нашу страну в течение зимы и следующего года.

100 миллионов фунтов стерлингов направят на оказание гумпомощи гражданским в прифронтовых районах, защиту наиболее уязвимых слоев населения и оказание экстренной помощи пострадавшим от атак России. "Это будет включать ремонт критически важных систем водоснабжения и отопления, а также помощь в обеспечении средств к существованию и рабочих мест и укреплении устойчивости Украины в четвертую зиму незаконной войны России", – говорится в сообщении пресс-службы.

Еще 42 миллиона фунтов стерлингов потратят на необходимый ремонт электросетей и обеспечение защиты газовой и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Купер утверждает, что поддержка Киева является "непоколебимой и сильнее, чем когда-либо", поскольку страна осознает угрозу долгосрочной безопасности и стабильности, которую российская агрессия представляет "не только для Украины, но и для всей Европы и для всех нас здесь, в Великобритании".

"Бомбардировки Путиным украинских гражданских лиц, его промедление и затягивание международных мирных переговоров, а также его откровенное пренебрежение человеческой жизнью должны прекратиться", – подчеркнула министр.

Известно, что в Украине состоятся ее переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, а также Сибигой. Она посетит здание Кабмина, поврежденное ракетой, и один из разрушенных жилых домов.

Как писал OBOZ.UA, 12 сентября с визитом в Киев прибыли британский принц Гарри и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!