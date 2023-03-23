Глава МИД Австрии заявил, что РФ останется важной для Европы и упомянул Достоевского и Чайковского

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что страна-агрессор Россия, которая более года ведет в Украине жестокую войну, "всегда будет важной для Европы". Он назвал заблуждением мысль о том, что Европа сможет разойтись с Кремлем во всех сферах.

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Об этом политик сказал в интервью Reuters. Шалленберг отметил, что Австрия ослабит связи с РФ, но "это не может произойти за одну ночь".

"Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всех сферах, – это заблуждение", – сказал он.

Также он заявил, что российский писатель Федор Достоевский и композитор Петр Чайковский "остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет".

"Она (Россия. – Ред.) останется нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире", – сказал австрийский чиновник.

Глава МИД страны также выступил в защиту второго по величине банка страны, Raiffeisen Bank International, заявив, что неразумно выделять только этот банк, который ведет бизнес в стране-агрессоре, в то время как многие другие западные компании тоже работают на территории РФ. Как известно, в начале 2022 года в США начали расследование в отношении австрийского Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом, связанным с РФ.

Он указал и на другие западные структуры, которые все еще работают в России.

"Давайте говорить по-настоящему. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: выжидают, сдерживают, ограждают. В России достаточно американских банков, один из которых называется Bank of America. Список представляет собой "кто есть кто" в западном банковском мире", – сказал Шалленберг.

Политик выступил за то, чтобы соблюдать европейские санкции введенные против страны-агрессора за нападение на Украину, но не вводить против РФ новые ограничения.

"У нас были массивные пакеты санкций. Дайте им время подействовать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шалленберг заявил, что странам Запада нужно "сохранять чувство меры по отношению к Москве". Он объяснил свою позицию тем, что европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как ядерную державу и постоянного члена Совбеза ООН.

В то же время политик заявил, что осуждает войну РФ против Украины, и назвал ее "безумием".

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