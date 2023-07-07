Германия выступила против поставок Украине кассетных снарядов: Бербок сослалась на конвенцию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что официальный Берлин выступает против передачи кассетных боеприпасов Украине. Такую позицию она объяснила тем, что ФРГ является страной-участницей Конвенции о запрете такого вооружения, принятой в 2008 году в Осло.

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Соответствующее заявление Бербок озвучила 7 июля на климатической конференции в Вене, передает Reuters. Как известно, правозащитные организации выступают против передачи Киеву кассетных снарядов, и глава немецкого МИД заявила, что Германия как одно из 111 государств-участников Конвенции по кассетным боеприпасам (ККБ) сделала то же самое.

Ее заявление прозвучало на следующий день после того, как в США заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву кассетные снаряды.

На просьбу прокомментировать то, что сказали официальные лица США, Бербок сказала журналистам: "Я следила за сообщениями СМИ. К нам, как к государству-участнику, применяется соглашение Осло".

Она имела в виду документ, который был открыт для подписания в столице Норвегии в 2008 году. Он запрещает использование, накопление запасов, производство и передачу кассетных боеприпасов.

В Белом доме ранее заявили, что отправка кассетных боеприпасов Украине "находится в активном рассмотрении". Соединенные Штаты не являются участником упомянутой Конвенции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил поставку кассетных боеприпасов для украинской армии. Ее, скорее всего, осуществят в обход закона с помощью редко используемого положения.

– Накануне в Пентагоне рассказали, что рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, об устаревших типах снарядов речь не идет.

– Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, цинично обвинив украинских военных в использовании "запрещенного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

– По данным СМИ, Украина может получить кассетные боеприпасы от США в июле.

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