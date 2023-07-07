Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов – The Washington Post

Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. Передачу, скорее всего, осуществят в обход законодательства с помощью редко используемого положения.

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Об изъятии этого вооружения из запасов американского минобороны должны официально уведомить до конца 7 июля. Об этом пишет издание The Washington Post.

По его данным, этот шаг предусматривает обход законодательства США, запрещающего производство, использование и передачу кассетных боеприпасов с интенсивностью отказов более 1% (неразрыв суббоеприпасов). Соответствующие решения приняли на фоне беспокойства о якобы задержке контрнаступления Украины против российских войск и сокращении западных запасов обычной артиллерии.

Согласование вопроса о кассетных боеприпасах для ВСУ было достигнуто после нескольких месяцев внутренних дебатов, поставлять ли спорные боеприпасы, запрещенные большинством стран мира. Ведь кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, выпуская от десятков до сотен меньших суббоеприпасов на обширной территории, в то же время некоторые из них могут не взорваться.

Основные боеприпасы, рассматриваемые для передачи, – это артиллерийские снаряды M864, которые впервые начали производить в 1987 году. Ими стреляют из гаубиц калибром 155 мм, которые США и другие страны уже предоставили Украине для борьбы против войск РФ.

В последней общедоступной оценке, проведенной более 20 лет назад, Пентагон решил, что этот артиллерийский снаряд имеет "неисправность" в 6% случаев. То есть по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорванными по всей территории примерно 22 500 кв. м (около 4½ футбольного поля).

"Нам известны отчеты давностью в несколько десятилетий, указывающие на то, что определенные 155-мм DPICM имеют более высокие показатели порчи", – сказал представитель обороны, один из семи чиновников Пентагона, Белого дома и военных, которые на условиях анонимности обсуждали это деликатное решение.

Ныне, пишет WP, в минобороны США убеждают, что имеют новые оценки, основанные на тестировании 2020 года, с показателем неразрывания боеприпасов не выше 2,35%. Хотя это превышает ограничение в 1%, официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с уровнем потери 2,35% или ниже для передачи в Украину, заявил спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Представитель оборонного ведомства добавил, что детали новых оценок "не подлежат обнародованию", в частности подробности того, как, когда и где проводились испытания, а также включали ли они реальные огневые действия или виртуальное моделирование. В военных инструкциях указано, что из этого оружия нельзя стрелять во время тренировок, поскольку оно является частью военных запасов.

Журналисты пишут, мол, нет положения об отказе от ограничения в 1%, как установил Конгресс относительно ставок для использования кассетных боеприпасов, записанных в ассигнование министерства обороны за последние семь лет. По словам официального представителя Белого дома, американский лидер Джо Байден обойдет этот момент и Конгресс уберет боеприпасы из существующих оборонных запасов. Это будет сделано согласно нечастому используемому положению Закона об иностранной помощи, позволяющему президенту оказывать помощь, независимо от ассигнований или ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это в жизненно важных интересах национальной безопасности США.

Отмечается, что в отчете Исследовательской службы Конгресса для законодателей за 2022 год говорится о "значительных разногласиях в оценках частоты отказов" кассетного оружия в арсенале США. К тому же некоторые производители заявляли о 2-5%, тогда как специалисты по разминированию сообщили о показателях от 10 до 30%.

Эксперты по вопросам нераспространения сказали, что оценка Пентагона 2,35% несрабатывания, скорее всего, касается старения снарядов с обновленными запалами, разработанными для улучшения их самоуничтожения. Однако это невозможно узнать без доступа к данным испытаниям.

Сторонники, предупреждающие об опасности использования кассетных боеприпасов, говорят, что заявленные более низкие показатели порчи являются результатом испытаний в идеализированных и нереалистичных условиях, не учитывающих реальные сценарии. В инструкциях армейской артиллерии отмечено, что даже собственная скорость поражения может увеличиваться в зависимости от угла удара и типа местности, на которую снаряды падают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство США не предоставлять Украине кассетные боеприпасы. Там выдали, якобы украинские военные "уже использовали" такое вооружение и это "привело к гибели гражданских". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал правозащитников, заявив, что они пытаются сорвать поставки оружия Украине таким образом.

Накануне говорилось, что минобороны США продолжает рассматривать возможность передачи Украине кассетных боеприпасов со своих военных складов. К тому же об устаревших типах снарядов речь не идет.

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